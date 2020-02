Agora foi a vez da Uber tomar medidas preventivas por causa do surto de Coronavírus. Desta forma, a empresa de serviços de transporte desativou 240 contas de utilizadores no México, após suspeita de que um deles esteja infetado com a epidemia.

Cada vez há uma preocupação global e parece estar a afetar qualquer serviço ou empresa ao redor do mundo. Existem atualmente mais de 17 mil infetados registados e 362 mortes!

A prevenção é fundamental no que respeita ao Coronavírus, que infelizmente já matou mais de três dezenas de pessoas, e os infetados ascendem os 14 000. Depois das marcas tecnológicas Xiaomi, Tesla e Apple a serem afetadas, agora a Uber também tomou medidas drásticas.

Uber desativa 240 contas de utilizadores no México como prevenção

A 31 de janeiro, a empresa de transportes privados serviu um cliente na Cidade do México que, no entanto, suspeita-se que esteja infetado com Coronavírus.

Uma vez que essa pessoa realizou viagens com dois motoristas diferentes, a Uber desativou temporariamente 240 contas de utilizadores. Isto porque esses utilizadores também fizeram viagens com esses mesmos motoristas.

O anúncio foi feito numa declaração deixada na conta do Twitter da Uber México, que pode ler na imagem seguinte.

O Ministério da Saúde da Cidade do México confirmou que um motorista do Uber havia transportado um passageiro de Los Angeles e que, este, estaria possivelmente infetado com o coronavírus. A agência disse que os casos suspeitos seriam isolados e estudados para confirmar ou desmentir o possível contágio.

Apesar de ainda não haver nenhum caso confirmado de Coronavírus no México, a empresa pretende assim evitar, ou pelo menos diminuir, o risco de propagação e contágio da epidemia.