Tudo está preparado para o lançamento do novo Galaxy S20 pela Samsung. Muito em breve a marca coreana revelará este novo smartphone e ainda algumas surpresas. Uma delas, o Galaxy Z Flip, deverá ser mostrado na apresentação mundial destas novidades.

Ainda alguns dias deste evento, surge agora um vídeo que mostra tudo o que há para saber sobre o Galaxy Z Flip, o próximo smartphone dobrável da Samsung. Veja abaixo o vídeo onde tudo é revelado.

Uma visão única do Galaxy Z Flip

Tal como é já normal acontecer, as provas reais dos novos smartphones surgem dias ou horas antes destes serem lançados. Tem acontecido há muitos anos e desta vez voltou a acontecer. A vítima foi um dos smartphones mais esperado e certamente que todos querem conhecer.

Depois do sucesso e da inovação que o Galaxy Fold trouxe, é hora da marca criar um smartphone mais pequeno, mas que mantém a tecnologia ali inaugurada. Um vídeo com tudo o detalhe deste novo equipamento surgiu agora e mostra tudo o que há para saber.

Vídeo revela sobre este novo smartphone

Tudo aponta para que este vídeo não seja da versão final do Galaxy Z Flip, mas sim de um prototipo que a marca teve a desenvolver. Claro que deverá ser igual ao modelo final, se bem que com algumas diferenças mínimas, que surgiram depois no desenvolvimento.

Os rumores têm apontado que este smartphone terá 2 câmaras no exterior e uma (hole-punch) no interior, para selfies. Deverá também ter um ecrã de 6,7 polegadas, com 2,636 x 1,080, e um vidro ainda mais fino e durável que o modelo anterior. No exterior tem apenas um pequeno ecrã.

Há mais por descobrir desta proposta da Samsung

Poderá ter o já pouco novo Snapdragon 855 Plus com 8GB de RAM e não deverá ter presente a porta de áudio tradicional ou um slot para um cartão SD. Em termos de armazenamento, deverá ter 256 GB. No campo do preço será naturalmente mais barato que Galaxy Fold.

Espera-se que o Galaxy Z Flip surja no palco do Unpack que a Samsung deverá ter dentro dias e onde dará a conhecer o novo Galaxy S20. Será a altura de conhecer decerto o que a marca tem pensado para esta linha que começa a ser cada vez mais presente.