Estamos a poucos dias de um dos principais eventos da Samsung. O primeiro Unpack de 2020 prepara-se para mostrar muitas novidades da marca sul coreana, especialmente focada nos smartphones.

Se o Galaxy S20 é já uma certeza, há provavelmente outras novidades a caminho. O Galaxy Z Flip poderá ser também uma presença em palco, onde mostrará toda a sua tecnologia e o seu ecrã dobrável. Um novo vídeo trouxe mais uma visão sobre esta máquina.

Há muito que se sabe que a Samsung tem um novo smartphone dobrável a caminho. Depois do sucesso do Galaxy Fold, a gigante coreana resolveu apostar noutras formas e terá criado outra proposta nesta área que começa decerto a crescer junto dos utilizadores.

É hora de conhecer o novo Galaxy Z Flip

Com o Galaxy Z Flip a Samsung quer trazer para o mercado uma proposta diferente a vários níveis. Em primeiro lugar quer um smartphone dobrável de dimensões menores. A primeira proposta chegava mais perto de um tablet. Como consequência temos a segunda, ou seja, uma oferta mais barata e como tal mais acessível.

Um novo vídeo agora publicado revelou o que parece ser a versão final deste smartphone. Já antes tinha sido mostrada uma versão de testes deste smartphone, mas agora tudo foi revelado de forma clara. Este está terminado e pronto a ser comercializado.

Neste vídeo é possível confirmar sobretudo tudo o que vem sendo falado neste smartphone. O facto de ser dobrável era já uma certeza, com o ecrã a assumir o dobro do tamanho com o dispositivo fechado. Este dobrará para baixo e terá um pequeno ecrã na parte frontal.

Tudo pronto para revelar o smartphone da Samsung

A câmara estará também no ecrã principal, que terá 6,7 polegadas e será protegido com uma película para o proteger. Contará igualmente com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento. O SoC Snapdragon 855 deverá estar no centro deste hardware. Claro que o Android 10 deverá estar presente.

Mesmo com toda esta informação a ser já conhecida, existe ainda muito sobre o Samsung Galaxy Z Flip que vai ser revelado. Tudo aponta para que surja no Unpack desta semana, mas há também rumores que dão certa a sua apresentação no MWC deste ano, já no final do mês. Resta esperar e ver o que a Samsung tem para apresentar.