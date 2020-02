Motorola lança finalmente o Moto G Stylus e o Moto G Power

Após termos mostrado inicialmente as imagens do leak ao Moto G Stylus e, posteriormente novos leaks com todas as especificações, eis que a Motorola finalmente apresenta este smartphone, juntamente com o Moto G Power.

É mais uma investida da marca americana, na tentativa de se reerguer e alcançar o estatuto de outros tempos.

A Motorola tem muitos motivos para festejar. Para além de ter anunciado que as vendas da gama Moto G excederam 100 milhões de unidades, agora a empresa americana apresenta mais dois trunfos, muito aguardados pelo público.

Os smartphones Moto G Stylus e Moto G Power foram lançados hoje pela Motorola, e para já chegarão apenas ao mercado dos EUA e Canadá, pela primavera. Vamos, assim, conhecer uma pouco mais sobre cada um deles.

Moto G Stylus: depois dos leaks, chegou finalmente a realidade

Em finais de janeiro, noticiámos a possível imagem o Moto G Stylus através da divulgação de um leak no Twitter. Depois, já em fevereiro, novos leaks mostravam mais pormenores do design e todas as especificações deste smartphone.

As imagens reais do Moto G Stylus agora lançado são, de facto, semelhantes às mostradas pelos diversos leaks.

Este smartphone traz então a Stylus, algo que já não se via há algum tempo, talvez desde a era do Windows Mobile.

Quanto às especificações, o Moto G Stylus vem com um ecrã LCD de 6.4 polegadas, 4GB de memória RAM, armazenamento interno de 64GB ou 128 GB e uma bateria de 4000mAh.

Relativamente às câmaras, estas são 3, uma traseira de 48MP, uma grande angular de 16MP e uma macro de 2MP.

O processador é um Qualcomm Snapdragon 665 e o sistema operativo é o Android 10. Para a Stylus há um compartimento no canto superior direito.

Quanto à cor, o Moto G Stylus vem num tom azul, descrito como “Mystic Indigo”. Tem um leitor de impressões digitais na traseira, com o símbolo da marca.

O preço rondará os 299.99 dólares, cerca de 274€.

Veja toda as especificações do Moto G Stylus

Moto G Power é a outra aposta da Motorola

Para além do Moto G Stylus, a Motorola lançou também o Moto G Power, no entanto ambos os smartphones têm semelhanças.

Este Moto G Power tem igualmente um ecrã LCD de 6.4 polegadas e uma resolução FullHD de 1080p. O processador é também um Qualcomm Snapdragon 665, tem 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno.

A bateria é um pouco mais potente que o G Stylus, tendo 5000mAh, e a Motorola promete cerca de 3 dias de autonomia. Tem também o símbolo da marca na traseira que funciona como leitor de impressões digitais.

Quanto à câmara conta igualmente com 3 câmaras verticais, a principal de 16MP, uma macro de 2MB e uma ultra larga de 8MP.

Este modelo vem em cor escura, designada Smoke Black e terá um custo de 249,99 dólares, ou seja, 228 €.

Veja toda as especificações do Moto G Power