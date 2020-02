Já falta pouco para conhecermos as novidades, de forma oficial, sobre o próximo topo de gama da Samsung. Em breve veremos o seu aspeto, especificações e estratégia de mercado. Enquanto isso não acontece, foi a própria Samsung que deu a conhecer ao mundo (antecipadamente) o novo S20. No site oficial da marca sul-coreana para a Alemanha apareceu uma capa, com LEDs, que vem confirmar alguns dos rumores.

Apesar de algumas tentativas de desarmar a informação, os novos smartphones serão mesmo os Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra.

Novo Samsung Galaxy S20 chega dia 11 de fevereiro

A Samsung vai anunciar a série Galaxy S20 na terça-feira da próxima semana. Ao contrário do que as primeiras fugas de informação tinham afirmado, os sucessores da série Galaxy S10 não se chamarão Galaxy S11e, Galaxy S11 e Galaxy S11+.

Apesar de algumas manobras de diversão, várias informações já confirmaram que estes dispositivos chegarão respetivamente como Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra. Além disso, e porque apareceu “de forma acidental” no site da Samsung da Alemanha, a empresa irá colocar à venda uma case LED para o Galaxy S20.

Conforme foi conseguido captar numa aparição supostamente “sem querer”, a empresa revelou o aspeto do novo topo de gama. Além disso, noutra fuga de informação, o Galaxy S20 Ultra 5G apareceu numa foto ao vivo.

As imagens de marketing da capa LED para o Galaxy S20 estiveram disponíveis na loja online da Samsung para a Europa durante algum tempo. As imagens na listagem revelada corroborar as fotos “vazadas” que apareceram em informações recentes. O Galaxy S20 foi visto com um ecrã Infinity-O punch-hole e a sua parte traseira foi visto a ostentar uma capa cinza colorida com LEDs cravados aleatoriamente. Esta capa é semelhante à capa LED que foi disponibilizada para o Galaxy S10.

A cobertura traseira do Galaxy S20 tem um módulo de câmara em forma de retângulo. Assim, tal como foi recentemente avançado, este módulo abriga três câmaras e um flash LED. O Galaxy S20+ terá quatro câmaras traseiras e o Galaxy S20 Ultra chegará com uma quad-câmara avançada na parte de trás. Estes três telefones serão lançados com ecrã com taxa de atualização de 120Hz. Diz-se que o S20, S20+ e S20 Ultra possuem ecrã de 6,2, 6,7 e 6,9 polegadas, respetivamente.

Galaxy S20 Ultra 5G vem equipado com Space Zoom

Por falar no Galaxy S20 Ultra 5G, apareceu uma imagem ao vivo do dispositivo. Conforme pode ser visto, o dispositivo está equipado com um módulo de câmara grande e protuberante. Ele consiste de três câmaras e um flash LED na parte superior e uma lente periscópica quadrada colocada separadamente.

O texto “Space Zoom 100X” pode ser visto ao lado da quarta lente. Nesse sentido, o S20 Ultra 5G será o primeiro telefone a chegar com a função de zoom digital até 100x, que é apelidado pela empresa como Space Zoom. Há rumores de que o Galaxy S20 suportará um zoom ótico de 10x. O dispositivo inclui um sensor primário de 108 megapíxel.

11 de fevereiro poderá trazer também o Galaxy Z Flip

Assim, além do lançamento da série Galaxy S20 no dia 11 de fevereiro, a Samsung também deverá anunciar o smartphone Clamshell Galaxy Z Flip com ecrã dobrável. Nos Estados Unidos, a série Galaxy S20 terá um preço inicial de 999 dólares. O Z Flip poderá ser lançado ao preço de 1399 dólares.