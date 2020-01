A família de smartphones Galaxy S20 da Samsung – que, à partida, será constituída por três modelos – será apresentada ao mundo no próximo dia 11 de fevereiro no evento Unpacked. Assim sendo, ainda não foi apresentado… Mas a fabricante sul-coreana permite que já seja feita a reserva, caso esteja interessado!

Esta é uma atitude incomum por parte das empresas tecnológicas, especialmente tendo em conta que o smartphone não foi apresentado… Não obstante, com esta jogada da Samsung, ficamos a saber ainda em que dia o Galaxy S20 chegará aos consumidores!

Por norma, as fabricantes abrem a reserva ou pré-venda dos seus produtos imediatamente após o evento de apresentação. No entanto, desta vez a Samsung está a ter uma postura diferente. A empresa sul-coreana está a permitir que seja feita já a reserva para pré-compra… Sendo que o evento Unpacked decorre no dia 11 de fevereiro, às 19:00 de Lisboa!

Tal foi publicado no site norte-americano da empresa, em que o consumidor pode desde já escolher a operadora de rede móvel a qual estará associado. No site português, a Samsung não permite escolher a operadora, mas é possível preencher um formulário para registo de modo a ser dos primeiros a receber informações para pré-compra do Galaxy S20.

Na página para reserva, a Samsung adianta ainda que as entregas começarão a partir do dia 6 de março. No entanto, a pré-venda deve começar poucos dias após o evento Unpacked… Ou até mesmo no dia do evento!

O que esperar dos Samsung Galaxy S20

Apesar de ainda não ter sido apresentado, o Galaxy S20 está a ser alvo de vários rumores e fugas de informação que nos dão a conhecer vários pormenores dos smartphones. Serão lançadas três variantes: a padrão, a variante Plus e a estreia da variante Ultra que será o topo de gama.

A Samsung espera surpreender os consumidores e a concorrência com a sua próxima família de smartphones, mas a verdade é que quase todas as especificações já foram desvendadas… A somar às especificações, há também fotografias e testes de benchmark.

Os Galaxy Buds+ também devem ser apresentados em breve.