iPad continua líder e a crescer, num mercado de tablets em queda

Nos últimos anos temos assistido a um abrandamento do crescimento do mercado dos tablets, entrando mesmo, mais recentemente, numa fase de declínio de vendas.

Um relatório da International Data Corporation (IDC) confirmou exatamente esta tendência de diminuição das vendas globais de tablets. Ainda assim a Apple, remando contra a maré, conseguiu aumentar as vendas do seu iPad.

O mercado dos tablets passou por grandes mudanças nos últimos 10 anos. Depois da apresentação do primeiro iPad, em 2010, houve um crescimento exponencial, com uma procura elevadíssima destes dispositivos. No entanto o mercado foi ficando saturado, acabando por estagnar o crescimento deste segmento.

iPad: o tablet “intocável”

Nestes tempos menos fáceis para os tablets, o iPad parece manter-se ao lado da tendência global, contrariando até os números da concorrência.

A Apple parece ter neste equipamento a receita perfeita, e o iPad, que é o “rei dos tablets” desde o seu lançamento, e cuja liderança a concorrência nunca conseguiu abalar, continua com números invejáveis.

Vendas de tablets diminuiram em 2019

Segundo o relatório da IDC, no último trimestre de 2019 a venda de tablets foi inferior ao mesmo período de 2018, registando-se uma diminuição de 0,6 % em termos de vendas globais.

A redução das vendas é generalizada a todas as marcas, com a Amazon a registar a maior quebra nas vendas, de 29 %. No top 5 de fabricantes de tablets, apenas a Lenovo a e Apple registaram crescimento face a 2018, com 8,3 % e 22,7 %, respetivamente.

Contrariando a tendência global, iPad continua a crescer

A Apple, tirando partido deste mau momento da concorrência, aumenta desta forma a sua cota de mercado de 29,6 % para 36,5 %.

Estes excelentes números para a Apple são conseguidos principalmente devido ao modelo mais económico, o iPad de 10,2” lançado em Setembro passado, correspondendo este modelo a 65 % do total de 15,9 milhões de iPads vendidos entre outubro e dezembro de 2019.

Números anuais revelam uma tendência semelhante. Indústria dos tablets em risco?

Se olharmos para os números anuais, a tendência mantém-se, com números ainda mais preocupantes para a indústria dos tablets, que está em clara recessão.

Apple é a única que, numa visão do ano completo de 2019 face a 2018, regista igualmente um aumento nas vendas, crescendo 15,2 %. A Amazon apresenta também um crescimento anual de 9,9 %, mesmo com os quase 30 % de redução de vendas no último trimestre do ano.

Samsung, Huawei e Lenovo sofrem com esta “crise” no mercado dos tablets, apresentando uma diminuição das vendas. Em termos globais, mesmo tendo sido vendidos um total de 144.1 milhões de tablets em 2019, houve uma redução de 1,5 % face ao ano de 2018.

iPad esmaga a concorrência mais fraca

Temos ainda um último dado, merecedor de alguma atenção, que nos indica que os “outros” fabricantes, fora do top 5, registam uma diminuição de 16,6 % em termos de vendas anuais, um número que pode ser considerado alarmante. Estarão os fabricantes menos poderosos em risco?

A Apple, com a política de modelos de iPad com preços mais agressivos no mercado, estará eventualmente a afetar as marcas mais modestas? Ou estes números serão apenas o reflexo de um maior critério por parte dos consumidores na escolha de um novo tablet?

Veja também