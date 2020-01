O final do ano é, por norma, um momento importante para a Apple. É aqui que consegue números de vendas muito elevados, impulsionados pelas compras de Natal e dos presentes que são oferecidos.

2019 não foi um ano diferente e os resultados o último trimestre deste ano mostram isso mesmo. As receitas da empresa voltaram a disparar para novos máximos, com as vendas do iPhone a darem uma ajuda muito importante.

Novo recorde nos resultados da Apple para o trimestre

A gigante americana apresentou há pouco os seus resultados financeiros referentes ao último trimestre de 2019 e estes voltam a ser muito elevados. Na sua senda de crescimento, a Apple teve o melhor 4º trimestre de sempre, com novos máximos de receita.

Os valores declarados para este período do final de 2019 são muito elevados. Assim, e em termos de receitas, a Apple declarou agora 91,82 mil milhões de dólares entre outubro e dezembro. Este é um crescimento face aos 84,31 mil milhões do mesmo período de 2018.

Do lado dos lucros, outra área forte da Apple, temos para o 4.º trimestre de 2019 um valor de 22,24 mil milhões, que contrastam com os 19,97 mil milhões do final de 2018. Importa salientar que este crescimento não se verificava há mais de um ano.

iPhone volta a crescer nas vendas em 2019

A suportar estes valores elevados estão alguns produtos da Apple. Assim, temos em principal destaque o iPhone, que voltou a crescer nas vendas. As vendas dos smartphones da marca conseguiram atingir os 22,24 mil milhões de dólares, um valor bem acima dos 19,97 mil milhões que a marca teve anteriormente.

Outras peças inegavelmente importantes neste crescimento foram os serviços da gigante de Cupertino. Com novas propostas surgidas na segunda metade de 2019, conseguiu atingir os 12,7 mil milhões de dólares. Aqui contamos já com a Apple TV+ e com todos os serviços já antes disponíveis.

Outro número que se destaca no crescimento da empresa está relacionado com o segmento Wearable e Home. Este teve um crescimento de 37% face ao acumulado do ano, com o principal foco a estar no Apple Watch e nos AirPods.

Watch e AirPods salvaram o hardware neste período

Curiosamente, o resto do hardware da Apple teve um comportamento abaixo do esperado. Tanto o iPad como os Mac apresentaram quebras nas vendas, que se julgavam ir ser maiores, embora tenham existido acertos nos preços e novidades nos modelos mais básicos.

Em termos de mercados estrangeiros, a Apple reportou quebras generalizadas nas vendas na China. A marca conseguiu, no entanto, equilibrar as vendas em mercados mais maduros, como a Europa ou os EUA.

Estes resultados mostram que a Apple voltou ao caminho do crescimento elevado. São números que trazem novos recordes à marca e que fazem prever um ano de 2020 com resultados igualmente positivos e de crescimento.