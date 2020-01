O mercado dos processadores tem sido afetados por falhas recorrentes nos últimos anos. A Intel foi de todos os fabricantes o mais afetado, com os bem conhecidos problemas Spectre e Meltdown.

Uma outra falha surgiu em 2018 e a Intel vai novamente tentar resolvê-la. É a terceira atualização que surge para o ZombieLoad, que até agora ainda não foi corrigido de forma completa. Será desta que a Intel consegue eliminar este problema?

Intel vai corrigir mais uma falha

As falhas Spectre e Meltdown assolaram o mundo tecnológico em 2018. Afetavam os principais processadores de quase todos os fabricantes e abriam as portas a ataques que roubavam os dados dos utilizadores sem estes darem por isso. A celeuma foi grande até porque as soluções passavam por perda de desempenho dos processadores.

Com base nessas vulnerabilidades outras foram sendo descobertas, estando entre elas o ZombieLoad. Tal como as demais, também esta permite aceder a informações sensíveis dos utilizadores, nomeadamente as palavras passe de acesso a sites e certamente muito mais informação sensível.

ZombieLoad vai desaparecer dos processadores

O A Intel tentou já antes resolver o ZombieLoad, mas aparentemente sem conseguir o sucesso esperado. Foram lançadas 2 atualizações em 2019, que não foram suficientes para eliminar este problema. A gigante dos processadores vai agora tentar resolver este problema uma terceira vez.

Esta nova correção pretende resolver o problema eliminando um método chamado L1DES (ou CacheOut) e que pode ser usado para obter dados confidenciais do processador, explorando assim a falha ZombieLoad. Este problema sabe-se que afeta vários modelos de processadores da Intel.

Problemas similares aos Spectre e Meltdown

Aparentemente esta falha MDS (Microarchitectural Data Sampling) são mais complexas de explorar e não podem ser usadas ferramentas como um simples browser. Para além disso, não pode ser explorada nos processadores mais recentes da marca.

Depois de 18 meses de espera, a Intel resolveu finalmente tomar ações. Lançou no ano passado duas correções que aparentemente não trataram do ZombieLoad. Espera-se que esta, que será lançada nas próximas semanas, trate deste problema de forma definitiva.