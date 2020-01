Sem um sistema operativo móvel para concorrer no mercado, a Microsoft adotou o Android como a sua escolha óbvia. Esta mudança tem permitido a chegada de muitas novidades ao Windows 10 e aos utilizadores.

Depois de algum tempo em testes, a possibilidade de fazer chamadas pelo Windows 10 chegou finalmente a todos. Muita coisa vai mudar no Android, agora que deixa de ser necessário ter o telefone na mão para fazer chamadas.

Uma grande novidade da Microsoft

Há já algum tempo que a Microsoft acelerou nos desenvolvimentos das suas apps O seu Telemóvel. Tanto a versão dedicada ao Windows como a dos dispositivos móveis tem ganho novidades que o tornam ainda mais integrado no Windows 10, fazendo a ponte com o Android.

Uma das mais esperadas era mesmo a capacidade de fazer chamadas diretamente pelo sistema operativo da Microsoft, algo que a gigante do software já tinha anunciado. Esteve anteriormente em testes e mesmo depois de lançada ficou restrita a apenas alguns utilizadores.

As chamadas passam a ser feitas no Windows 10

Agora, e do que tem sido relatado, a disponibilização é finalmente geral e todos já podem testar e usar esta novidade. Todas as chamadas passam a ser feitas diretamente no Windows 10, passando o Android a poder ficar quieto na secretaria.

Claro que a interface da app O seu Telemóvel também foi, entretanto, mudada, tendo agora uma nova área, dedicada às chamadas. Aqui, encontram a lista das chamadas recebidas e efetuadas, entretanto sincronizadas com o smartphone Android.

O Android não deixa de ser um telemóvel

Claro que, e depois de emparelhados, qualquer chamada irá tocar tanto no Android como no Windows 10. O mesmo irá acontecer quando fizerem uma chamada, podendo ser usado o sistema da Microsoft, diretamente pela app O seu Telemóvel.

Se são já utilizadores desta app procurem a atualização na loja de apps da Microsoft, bem como a mesma na loja de apps do Android. Depois, e com os equipamentos sincronizados, podem fazer ou receber chamadas a qualquer altura, sem usar o smartphone.