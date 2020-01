Dica: Como entrar para os programas beta das apps Android sem esforço

A Play Store do Android é o centro de todo o universo de apps deste (eco)sistema operativo da Google. Ali encontram-se as aplicações que necessitamos para retirar ainda mais dos smartphones que usamos no dia a dia.

Algo que está presente e que nem todos usam, são as versões beta das apps ali presentes. São versões onde estão as novidades a ser testadas e que assim podem ser avaliadas. Integrar estes programas de testes não é complicado, mas o timing é essencial. Com o Beta Maniac esse trabalho deixa de ser necessário.

A porta para os programas beta da Play Store

Nem todas as apps fornecem versões beta no universo Android, mas quem o faz tem vantagens óbvias nos desenvolvimentos. Foi ali que vimos surgir as primeiras novidades do dark mode no WhatsApp e muito em apps da Google.

Aderir a esses programas beta não é complicado, mas requer saber onde aceder e o momento certo, uma vez que os lugares são limitados. Todo esse trabalho deixa de ser necessário com o Beta Maniac. Esta nova app trata de todo o processo sem qualquer complicação.

O Beta Maniac trata de todo o processo

Numa interface muito simples, o Beta Maniac reúne a lista de todas as apps que têm programas beta ativos. Em cada um presente está indicado se o utilizador já pertence e se existem lugares vagos para aderir. Podem filtrar esta informação para assim terem apenas os dados que querem.

Nas definições podem configurar como querem que esta app se comporte. Se apresenta ou não as apps sem programa beta, qual o tempo mínimo de verificação ou que tema querem usar. Tudo está novamente minimalista e simples de usar.

Tudo fica simples para as apps Android

Depois de escolherem uma app que querem ter acesso ao programa beta, só precisam de a escolher. Será mostrada informação sobre o programa de testes em causa e como podem ser reportados problemas, caso estes surjam. Podem avançar carregando no botão presente no final.

Caso o utilizador seja aceite no programa, será mostrada uma mensagem de sucesso, sendo depois seguido o processo de atualização para a nova versão. Por outro lado, caso o programa esteja lotado ou fechado, será também mostrada uma mensagem específica.

Podem fazer testes das aplicações favoritas

Por fim, e caso queiram sair destes programas em qualquer app, só precisam de repetir o processo, mas escolhendo depois essa opção na janela que é apresentada. Mais uma vez, o processo é automático e simples de realizar.

Não sendo um processo para qualquer utilizador, porque estas apps Android são mais instáveis, o Beta Maniac ajuda os utilizadores a ter acesso a estas versões de testes e com muitas novidades antecipadas.