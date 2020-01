O Pocophone, a caminho da segunda geração, chamar-se-á agora POCO X2. A separação da Xiaomi foi anunciada recentemente, dando oportunidade para a marca adotar uma designação mais própria… Sendo que recentemente foram divulgadas fotos que mostram o seu design!

As fotografias foram divulgadas há poucas horas e representam imagens reais do smartphone. Mostram alguns pormenores do design, ecrã e ainda outros componentes.

O Pocophone F1 foi lançado em 2018 e revelou ser quase imbatível para o preço! As críticas – como pode ser conferido na nossa análise – foram bastante boas e isso fez deste smartphone um autêntico sucesso comercial, com o lançamento em cerca de cinquenta países.

Tal levou inclusivamente a que a POCO se tornasse numa marca independente da Xiaomi, enquanto trabalhava no desenvolvimento da segunda geração do Pocophone. Este smartphone chega em breve ao mercado, sendo que os utilizadores estão ansiosos para saber quais serão os seus atributos.

Há poucas horas foram divulgadas algumas fotografias reais do POCO X2 que mostram certos elementos interessantes do smartphone. No entanto, também levantam ainda mais dúvidas quanto às semelhanças com outros smartphones da Xiaomi!

Fotografias do POCO X2 aparecem online…

As fotografias foram partilhadas num tweet feito pelo utilizador @techdroider. No tweet podemos ver quatro fotos do equipamento, sendo que o grande destaque é o ecrã.

O painel tátil ocupará grande parte da face frontal do POCO X2, algo que é cada vez mais um padrão na indústria de smartphones. Para além disso, é possível conferir ainda a presença de duas câmaras frontais inseridas no canto superior do ecrã. Está é uma solução idêntica à do Samsung Galaxy S10+… E do Redmi K30!

Cada vez mais se questiona se o POCO X2 não será nada mais do que um rebranding do smartphone da submarca da Xiaomi apresentado há algumas semanas. Estas fotografias apontam ainda mais nesse sentido, mas esperemos pela apresentação oficial para confirmar todas as suspeitas.

A somar ao ecrã, é possível ver ainda a inscrição POCO na traseira do smartphone e um altifalante de grandes dimensões acima do ecrã. Desse modo, à partida, a segunda geração do Pocophone terá reprodução stereo de áudio.

