A segunda geração do Pocophone, segundo os rumores, seria denominada por F2, sucedendo assim ao F1. No entanto, a marca trocou a nomenclatura e POCO X2 é a designação oficial… Que já tem data de apresentação oficial, a decorrer dentro de poucos dias!

Tal foi dado a conhecer oficialmente pela fabricante nas redes sociais, sendo de esperar um smartphone com especificações surpreendentes para a faixa de preço em que estará inserido.

O Pocophone F1 foi lançado em 2018 e revelou ser quase imbatível para o preço! As críticas – como pode ser conferido na nossa análise – foram bastante boas e isso fez deste smartphone um autêntico sucesso comercial, com o lançamento em cerca de cinquenta países.

Tal levou inclusivamente a que a POCO se tornasse numa marca independente da Xiaomi, enquanto trabalhava no desenvolvimento da segunda geração do Pocophone. Tal foi oficializado agora, com o anúncio da data de apresentação.

O POCO X2 será assim apresentado no dia 4 de fevereiro, faltando apenas sete dias! Desse modo, em breve teremos no mercado um smartphone com especificações que prometem arrebatar a concorrência no seu segmento de preço…

Novidades não se ficam pela data de apresentação…

Para além da data oficial para a apresentação do POCO X2, foram ainda desvendados mais pormenores sobre o smartphone… Num link inserido no tweet que deu a conhecer a novidade, pode ser visto em destaque a menção a #SmoothAF, uma referência clara à frequência de atualização do ecrã.

O POCO X2 terá um ecrã com frequência de atualização superior aos típicos 60 Hz… Sendo que os rumores indicam que tal não será de 90 Hz, mas sim de 120 Hz! A confirmar-se, a segunda geração do Pocophone fica ao nível dos melhores smartphones do mercado no que toca a este parâmetro.

A somar ao ecrã, é naturalmente de esperar uma performance de topo, de modo a continuar o legado deixado pelo Pocophone F1. A fabricante destaca, no seu website, a presença de water cooling e de carregamento rápido no terminal a ser apresentado já na próxima semana!

