Desde o início de 2020 que a Xiaomi acelerou na disponibilização das novas versões da MIUI 10 e MIUI 11. A marca chinesa quer trazer o Android 10 para todos os seus smartphones e, por isso, tem-se focado nesta tarefa.

Quem ainda aguardava pela chegada desta versão do Android eram certamente os donos do Pocophone F1. Essa espera parece ter acabado, com a MIUI 11 a trazer agora o Android 10 a todos estes excelentes smartphones.

Excelentes novidades para quem tem os smartphones Pocophone F1

As últimas atualizações do Pocophone F1 têm sido uma verdadeira saga. A Xiaomi começou a preparar tudo com a chegada da primeira versão da MIUI 11. Esta era baseada ainda no Android 9 e chegou em novembro do ano passado.

Posteriormente, a marca publicou o código-fonte do kernel preparado para a futura atualização deste Pocophone. Isto era um sinal claro de que iria haver uma atualização para breve, algo que teimava em não acontecer, pelo menos segundo as queixas dos utilizadores.

Essa espera acabou e os utilizadores podem finalmente começar a descarregar e instalar a MIUI 11, baseada no Android 10, para o Pocophone F1. De notar que esta versão é ainda só dedicada a quem pretende testar esta nova versão e tudo o que vai oferecer.

Xiaomi lançou mais uma versão da MIUI 11 com Android 10

Mesmo sendo de testes, esta não é uma beta normal. É uma versão estável e quem já a instalou revela que pode ser usada sem qualquer problema. Ainda assim, para a instalarem devem recorrer ao TWRP ou outra ferramenta de recovery.

Tal como esperado, esta versão baseia-se sobretudo no Android 10 e traz todas ao Pocophone as novidades que a Google apresentou em setembro do ano passado. Foca-se igualmente em resolver alguns pequenos bugs que foram sendo encontrados e traz já a atualização de segurança do Android de janeiro.

Estas são excelentes notícias para quem já pensava que o Pocophone F1 da Xiaomi não iria receber qualquer nova versão da MIUI 11. Mostra também que muito em breve vão haver ainda mais novidades, com a versão final a ficar pronta.