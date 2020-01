Afinal ainda há atualizações para o Windows 7! E trazem novos problemas a este sistema

Mesmo tendo terminado já o suporte ao Windows 7, a Microsoft mantém este sistema monitorizado para detetar problemas. Em caso de problemas graves, vão surgir atualizações pontuais e essenciais.

Curiosamente, poucos dias depois do fim deste sistema, surgiu a primeira atualização extraordinária. Os padrões parecem estar certamente a manter-se, com novos problemas a surgirem depois da aplicação desta atualização.

Nova atualização de segurança para o Windows 7

A descoberta de uma falha grave no Internet Explorer levou a que mais uma vez a Microsoft tivesse de atualizar todos os seus sistemas. Este é um problema que a NSA revelou e que pode trazer problemas graves para os utilizadores.

Claro que com este cenário, a Microsoft acabou por lançar uma nova atualização para o Windows 7. Esta é a primeira melhoria extraordinária e será pontual e limitada no tempo. Deve se instalada assim que possível, para garantir a segurança dos sistemas.

Surgem mais problemas depois desta melhoria

Curiosamente, e na sequência desta atualização, surgiram novamente problemas com o Windows 7. As queixas surgiram em vários locais, com a mesma descrição associada. Sabe-se que é fruto desta atualização e até a causa que provocou este problema.

Em causa está algo que muitos podem achar acessório, mas que é necessário. Falamos do wallpaper do Windows 7, que é removido e substituído por uma imagem negra. O problema está na posição da imagem que deixou de ser respeitada. Basta alterar e reiniciar o PC para o problema desaparecer.

A Microsoft deve resolver este problema em breve

Entretanto, e para além deste problema, há ainda queixas de vários utilizadores no que toca à própria instalação da atualização. Esta está a apresentar problemas e a não terminar o processo de colocação da correção do problema. A Microsoft deve em breve tratar principalmente deste problema.

Sendo uma atualização extraordinária, esperava-se que esta correção do Windows 7 fosse mais estável. Não se espera um novo lançamento e por isso este novo problema pode ficar pendente durante muito tempo. O fim do Windows 7 parece estar comprometido, mesmo com esta solução auxiliar da Microsoft.