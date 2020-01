Os últimos dias têm sido complicados para a Microsoft e para os utilizadores do Windows. O fim do Windows 7 vem trazer novos desafios para quem ainda está neste sistema e que assim tem de atualizar rapidamente.

Se a proposta lógica seria o Windows 10, a verdade é que mesmo este sistema está com problemas. Uma nova falha de segurança foi descoberta pela NSA e requer uma atualização urgente. A Microsoft já lançou a solução!

Foi a NSA a descobrir esta falha do Windows 10

A nova falha é grave e tem de ser tratada pelos utilizadores com a máxima urgência. Compromete vários componentes e podem deixar qualquer computador com o Windows 10 exposto a ataques e sobretudo ao comprometimento de dados.

Do que foi revelado, esta falha foi descoberta pela NSA, o que é curioso. Esta agência já antes usou falhas do Windows para conseguir aceder a dados. Ao revelar esta falha, acabou por dar prioridade às forças militares dos EUA e a entidades essenciais da Internet, que receberam antes de todos a correção do problema.

Este problema está supostamente no ficheiro crypt32.dll, que controla vários componentes de criptografia do Windows 10. É também responsável por tratar de toda a parte referente aos certificados no sistema da Microsoft.

Microsoft já corrigiu este problema de segurança

Na prática, esta falha pode levar que este componente fique comprometido e que sejam abertas portas indevidamente. No limite, o utilizador pode estar igualmente a instalar malware, assinado e a interpretar que este seja fidedigno.

A Microsoft já lançou, entretanto, uma correção que deve ser instalada imediatamente. Para além de ser destinada ao Windows 10, trata também do mesmo problema no Windows Server 2016 e 2019. Esta correção deverá também ser incluída no Patch Tuesday.

Dado que esta é uma falha de segurança grave que compromete toda a segurança do Windows 10, é urgente e importante que todos apliquem esta atualização. Só assim ficam protegidos e sem esta vulnerabilidade presente e pronta a ser explorada.