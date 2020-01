Sendo um sistema com muitos anos, o Windows tem tido várias imagens de marca ao longo do tempo. Se vários têm desaparecido com as versões que vão sendo descontinuadas, outros ficam e são certamente reconhecidos.

Um deles é o som de arranque, que foi removido sem qualquer aviso. Felizmente há uma forma simples de o ter de volta, bastando ativar uma opção. Veja então como pode ter de volta o som de arranque do Windows.

Ter de volta um som bem conhecido

Com o Windows 10, a Microsoft criou várias melhorias e decerto várias otimizações. Uma delas é um arranque muito mais rápido. Claro que muitos querem manter a tradição e com ela a presença do som de arranque do Windows.

Para ter de volta esta imagem de marca, devem apenas executar alguns passos, sobretudo muito simples. Comecem por abrir as Definições do Windows. Aqui vão encontrar todas as opções que precisam para fazer a gestão deste sistema.

O Windows volta a ter algo que conhecem bem

Aí dentro devem escolher a opção Sistema, e depois o separador Som. Nesta área, vão ter à direita várias opções. Presente deve estar o Painel de Controlo de Som. Abram esta opção para poderem continuar o processo.

Uma nova janela deverá ser aberta entretanto, onde podem ver as definições de som. Aqui escolham o separador Sons. Nesta área vão ter acesso a todos os sons que o Windows irá fazer, mediante a utilização que lhe forem dando. Estes são tipicamente de alerta.

O sistema operativo tem de volta o arranque correto

Abaixo desta lista de sons vão encontrar uma última opção. Esta chama-se Reproduzir som de Arranque do Windows e deverá passar a estar escolhido. Terminem com o carregar no botão OK e o processo está finalizado.

Desse momento em diante, sempre que arrancarem o Windows, este som será tocado, indicando ao utilizador que está pronto a ser usado. Vão também ter de volta o bem conhecido som que já tantas vezes ouviram no vosso computador.