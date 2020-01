Xiaomi confirma que o Mi A3 receberá o Android 10 já em fevereiro

Há muito que os utilizadores dos Xiaomi Mi A2 e Mi A3 esperavam a chegada do Android 10. Estes smartphones deveriam ser dos primeiros a receber esta nova versão, mas por alguma razão esta foi atrasada.

A marca chinesa resolveu a questão já para o primeiro modelo, mas deixou o Mi A3 sem qualquer resposta ou esperança de ver esta versão tão cedo. A marca já veio confirmar que o Android 10 vai chegar, mas apenas em fevereiro.

Tudo apontava para que o Android 10 chegasse aos Xiaomi Mi A2 e Mi A3 em breve. A publicação do código fonte do Kernel destes equipamentos era a prova que todos esperavam e a certeza de que estaria para breve a sua chegada aos equipamentos.

Na verdade, isto só se confirmou de forma parcial e o Xiaomi Mi A3 ainda não teve nenhuma atualização. A marca veio agora confirmar a sua chegada, mas apenas para mais tarde. O Android 10 deverá chegar a estes smartphones já em fevereiro.

Thanks for your excitement and patience. Glad to announce the update will be out in mid February for Mi A3.