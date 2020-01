A atualização dos smartphones para o Android 10 tem estado a seguir a um ritmo elevado. Já várias marcas têm esta versão disponível para os seus equipamentos e muitas mais se preparam para o fazer.

Depois de termos relatado que esta nova versão do sistema da Google estaria para chegar aos smartphones Mi A2 e Mi A3, eis que algo novo aconteceu. A Xiaomi resolveu concretizar esta promessa e lançar a atualização para o Mi A2.

O Android 10 chegou ao Mi A2

Há muito que se esperava a chegada do Android 10 para estes smartphone. Os utilizadores pediam que a Xiaomi lançasse a atualização, para que as novidades fossem testadas e passassem a fazer parte do dia a dia. Esta tardava a chegar, sem qualquer razão aparente.

O primeiro indício de que estaria para breve o lançamento surgiu esta semana. A publicação do código do Kernel criado para trazer o Android 10 para o Mi A2 mostrava que estaria para breve a sua chegada. Além disso, este é um passo normal da Xiaomi e que abre as portas certas.

Assim, e como seria esperado, a Xiaomi tem já a ser disponibilizado esta nova versão para este smartphone especial da Xiaomi. Está a chegar via OTA e em várias regiões do planeta, havendo já vários utilizadores a relatar a sua disponibilização.

anterior próxima

Smartphone da Xiaomi recebe a atualização da Google

Assim sendo, e seguindo o modelo de anos anteriores, esta deverá ser uma disponibilização controlada, para evitar problemas. Caso estes surjam a mesma deverá ser colocada em pausa, para que estes sejam resolvidos. Esta é também uma situação que aconteceu antes, no Mi A1.

As novidades desta versão são as mesmas que temos visto noutros lançamentos de outras marcas. Falamos do modo escuro, da melhoria do controlo por gestos e outras novidades. Sabe-se também que esta versão traz igualmente as correções de segurança de dezembro da Google.

Quem não quiser esperar pela chegada desta versão pode descarregá-la daqui e instalá-la de imediato. É provável que nos próximos dias surja também a versão dedicada ao Mi A3, que está também a ser aguardada.