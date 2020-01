A Xiaomi abriu as suas portas para o Android One com uma linha de smartphones únicos. Com uma relação preço qualidade única, garante aos utilizadores uma versão de Android pura e e sem qualquer software da marca.

Com o Android 10 já lançado e em várias marcas, havia a dúvida de quando chegaria ao Mi A2 e ao Mi A3. Tudo aponta para que esteja perto, uma vez que a Xiaomi já deu um dos principais passos nesse sentido.

A Xiaomi já lançou o kernel do Android 10

Seguindo a linha de lançamentos e atualizações do Android, a Google e a Xiaomi garantem ainda mais atualizações para os Mi A2 e Mi A3. Assim, e com o Android 10 já lançado e a ser distribuído, é normal que os utilizadores aguardem esta novidade.

Esperava-se que esta estivesse já lançada há algum tempo, principalmente porque já muitos fabricantes têm esta nova versão disponível nos seus equipamentos. Sendo estes smartphones baseados numa versão pura do Android, esperava-se que já estivesse lançado.

Tudo agora aponta para que esta chegada esteja eminente. Esta ideia baseia-se num procedimento habitual e que precede estes momentos de lançamentos de novas versões. A empresa já disponibilizou o publicamente o código kernel dos seus smartphones Mi A2 e Mi A3.

Mi A2 e Mi A3 recebem o Android 10 em breve

Esta disponibilização do kernel e do seu código é algo que as marcas estão obrigadas a fazer sempre que lançam atualizações. Agora que o Android 10 chegou, é também necessário disponibilizar o código fonte para esta verão. Normalmente faz isso dias antes destas novas versões chegarem.

Assim, é quase um dado adquirido que os Xiaomi Mi A2 e Mi A3 vão mesmo receber o Android 10 muito em breve. Esta atualização chegará via OTA e trará todas as novidades conhecidas desta nova versão. Falamos do modo escuro e das restantes melhorias.

Apesar de ter demorado mais do que o esperado, estas são excelentes notícias para os donos destes smartphones da Xiaomi. Muito em breve chegará a notificação da presença de uma atualização, que finalmente trará o Android 10.