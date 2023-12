Quem usa o Android não tinha problemas com os backups do WhatsApp por estarem a ser armazenados no Google Drive. Este processo automático tem a vantagem de não ter qualquer impacto no espaço ocupado e assim permanecer sem causar problemas. Essa vantagem desaparece agora, como a Google e WhatsApp já tinha alertado que ia acontecer.

Acabam agora os backups infinitos no WhatsApp

Desde 2018 que os utilizadores do WhatsApp no Android ganharam um presente da Google Todas as cópias de segurança deste serviço de mensagens que ali estivessem guardadas não eram contabilizadas para o espaço ocupado e assim tudo seria mais simples e mais interessantes.

Essa capacidade está agora a ser terminada, conforme o WhatsApp e a Google já tinham referido no mês passado. Estes backups passam a ser contabilizados para o espaço ocupado e assim podem trazer problemas aos utilizadores, por serem demasiado grandes para o que o Google Drive disponibiliza aos utilizadores.

Esta mudança começa agora no WhatsApp, na versão beta, mas muito em breve será o padrão nas versões estáveis desta app para Android. Assim, e a partir de agora, o espaço ocupado com a cópia de segurança terá impacto no Google Drive de cada utilizador.

Como pode ganhar algum espaço no Google Drive

Este será um problema real para quem tem o espaço da conta Google perto do limite. Neste caso qualquer vídeo ou imagem pode estar a contar para aumentar este espaço ocupado e assim trazer problemas para os utilizadores. Abaixo tem 4 formas de contornar esta situação.

Desativar o backup: É a opção mais arriscada, por poder perder as suas conversas, mas o WhatsApp também guarda os backups localmente e pode transferir o seu histórico de um smartphone para outro diretamente, sem o Google Drive. O problema com esta opção é que se você perder ou estragar o seu telefone, perderá as suas mensagens. Use outra conta Google: possivelmente a opção mais interessante é simplesmente criar uma nova conta Google e usá-la para os backups do WhatsApp. As contas do Google têm 15 GB de armazenamento gratuito, o que deve ser mais que suficiente para backups.

Limpe o WhatsApp: se os backups do WhatsApp ocupam muito espaço, certamente existem muitos elementos que são dispensáveis. O WhatsApp possui ferramentas para limpar as conversas, por exemplo, dos vídeos que mais ocupam, o que fará com que a cópia ocupe menos espaço. Checkout: por fim, tem sempre tem a opção de comprar algum armazenamento extra na Google. O plano básico custa 1,99 euros por mês e oferece 100 GB de armazenamento para artilhar entre Fotos, Gmail e backups do WhatsApp.

Claro que não existe uma solução perfeita ou universal, devendo cada utilizador ter o cuidado de experimentar antes de decidir que caminho vai tomar. As alternativas existem e conseguem garantir ao utilizador que não ficam sem backups do WhatsApp no Android.