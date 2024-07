Pixel 9 Pro XL: Novo smartphone da Google foi comparado com o resto do mercado [vídeo]

As tentativas da Google para conter as fugas de informação sobre o Pixel 9 parecem não estar a funcionar. As imagens e as especificações não abrandam e após um vídeo hands-on do Pixel 9, surgiram agora dois novos vídeos que mostram o Pixel 9 Pro XL, o modelo de maiores dimensões.

Será já em dias que a Google revelará muitas das suas novidades para este ano. A gigante das pesquisas terá o Pixel 9 para apresentar ao mundo, bem como outros novos produtos. Esse será um momento chave, mas as informações muito mais sobre estes modelos tem surgido de forma não oficial.

O primeiro vídeo agora revelado oferece uma comparação direta de tamanho entre o Pixel 9 e o Pixel 9 Pro XL, confirmando o formato maior esperado deste último. Já o segundo coloca o Pixel 9 Pro XL ao lado do Galaxy S24 Ultra da Samsung, dando uma ideia clara de como o flagship da Google se compara com o seu maior concorrente em termos de dimensões físicas.

A estratégia de lançamento da Google para a linha Pixel parece estar a mudar este ano. A empresa desvia-se da sua programação habitual com um evento surpresa marcado para 13 de agosto, dois meses antes dos lançamentos típicos do Pixel. Embora isto possa ter sido destinado a mitigar as fugas, o atual fluxo de informação mostra claramente o contrário.

Além disso, a série Pixel 9 expande-se para incluir quatro modelos distintos: o Pixel 9, o Pixel 9 Pro, o Pixel 9 Pro XL e o Pixel 9 Pro Fold. O Pixel 9 é o sucessor direto do Pixel 8, enquanto o Pixel 9 Pro XL substitui o Pixel 8 Pro. O Pixel 9 Pro oferece o mesmo hardware interno que o Pro XL, mas num tamanho de corpo mais compacto, semelhante ao Pixel 9 padrão.

Para aumentar o interesse, os possíveis preços para os quatro dispositivos foram revelados numa fuga de informação recente. A notícia não foi totalmente positiva. Embora alguns preços se mantenham estáveis ​​em comparação com os modelos do ano passado, é provável que muitos deles registem um aumento.

É interessante ver como a Google está a mudar a sua posição num mercado cada vez mais competitivo. Ao criar novas propostas, consegue atingir os utilizadores de forma mais direta e com um modelo adequado a cada um.