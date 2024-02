Google preparou o Android para ser mais seguro navegar na Internet

A Google sempre se focou em criar soluções de segurança para quem usa o Chrome e outras das suas propostas para navegar na Internet. Se estas estão mais focadas no desktop, é certo que o Android também precisa delas. Assim, e para suprir uma lacuna, a Google trouxe o Safe Browsing para o Android e assim garante uma segurança adicional para o Chrome e outras apps nos smartphones.

A Google tem procurado criar formas de garantir uma experiência de navegação mais segura na Internet. Para proteger os dispositivos Android contra malware, phishing e tudo mais, a gigante das pesquisas lança agora um novo recurso de navegação que todos devem usar de forma constante.

É assim que o Android Safe Browsing está agora a ser implementado pela Google no seu sistema móvel. Este foi projetado para notificar os utilizadores sobre ameaças que podem afetar os dispositivos e comprometer a segurança. Funciona com a API SafetyNet Safe Browsing, o que dá às apps a capacidade de determinar se um URL foi designado como uma ameaça conhecida pelo Google.

Google is rolling out a new "Android Safe Browsing" page to users that lets you see which apps support the feature as well as a toggle "live threat protection" which enables "more accurate threat detection."



