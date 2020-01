A Apple procura trazer aos AirPods Pro melhorias constantes. Nesse sentido, no passado dia 16 de dezembro, lançou uma nova atualização de firmware para estes auscultadores. O firmware passou da versão 2B588 para 2C54.

Contudo, logo após a atualização, os relatos dos utilizadores levaram a Apple a retirar esta nova versão. Foram várias as queixas que o novo firmware tinha afetado a qualidade do cancelamento de ruído do AirPods Pro.

Atualização piorou qualidade dos AirPods Pro

Uma das novidades que os AirPods Pro trouxeram foi o cancelamento ativo de ruído. Este permite que todos os sons externos sejam removidos, concentrando o utilizador na sua música e no que está a ouvir.

Depois de lançada a atualização do final do ano, muitos utilizadores começaram a notar uma diferença neste componente, notando um decréscimo da qualidade do som. A RTINGS acabou também por reavaliar esta atualização, isto depois de a Apple ter removido a atualização.

Cancelamento ativo de ruído ficou afetado

As descobertas da RTINGS confirmaram as queixas dos utilizadores. Segundo a informação apresentada, esta atualização tem um impacto negativo no cancelamento ativo de ruído.

Depois de atualizar o firmware, testamos novamente os auscultadores e os nossos resultados mostraram uma queda bastante significativa no desempenho do isolamento, principalmente no alcance dos graves. Isto significa que com o ANC ligado, estes auscultadores não farão um trabalho tão bom a bloquear os baixos ruídos do motor de aviões ou dos autocarros como faziam antes desta atualização. Esta revisão reflete estas mudanças.

Apple tinha removido esta versão de firmware

As notícias, no entanto, não são todas más. Segundo outros testes efetuados, o Firmware 2C54 parece otimizar os AirPods Pro noutras áreas. Em concreto, o desempenho em resposta de frequência e precisão dos graves foi melhorado.

A Apple retirou o firmware 2C54 dias após o seu lançamento, por isso presumivelmente está a trabalhar nos problemas descritos. Se pretender saber qual a versão em utilização, o utilizador pode verificar acedendo a Definições -> Geral -> Informações -> AirPods Pro.