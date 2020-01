Hyundai Kona bate recorde do Guinness! Saiba porque…

Sabia que também há recordes a bater por carros elétricos? É verdade, e o Hyundai Kona (em Portugal Kauai) entrou recentemente para o livro dos recordes mundiais.

O Hyundai Kona conseguiu bater o recorde do Guinness relativamente à maior altitude alcançada por um carro elétrico.

A Hyundai apresentou em fevereiro de 2018 o seu SUV Kona Electric. Em Portugal o veículo chama-se Kauai. A autonomia ronda os 470 km, na versão mais cara. Na versão base a autonomia baixa para 300 km.

Hyundai KONA elétrico bate recorde do Guinness de altitude

De acordo com informações da própria Hyundai, o KONA elétrico alcançou os 5.731 metros de altitude. O feito aconteceu no Paso de Sawula, no Tibete, tendo este carro elétrico batido o recorde de 5715,28 metros, estabelecido anteriormente.

Segundo a Hyundai, durante a expedição, o Kona comportou-se como um verdadeiro SUV em condições climáticas adversas (baixas temperaturas, queda contínua de neve e asfalto gelado). O Controlo Eletrónico de Estabilidade (ESC) do KONA Elétrico garantiu a estabilidade de direção do veículo em todas as condições da estrada.

Durante a viagem, o veículo foi carregado através de carregadores portáteis. Durante a noite foi usado o carregador portátil padrão que vem com o próprio veículo.

Não foram encontrados problemas de desempenho ao subir aos picos mais altos. Na descida, o sistema inteligente de regeneração de energia complementou a autonomia.