A Apple disponibilizou hoje aos programadores a terceira beta das próximas atualizações do iOS 13.3.1 e iPadOS 13.3.1. Além disso, a empresa colocou também disponível o watchOS 6.1.2 beta 3 e o tvOS 13.3.1 beta 3. Portanto, há movimentações normais nos sistemas operativos da empresa rumo às versões finais.

Conforme fomos já dando conta, a Apple tem refinado algumas funcionalidades, entre elas destaca-se o reforço de privacidade da Ultra Wideband. Mas há mais novidades.

Betas o iOS, iPad OS, watchOS e tvOS

Tal como é sabido, estas versões podem ser descarregadas na área de developers da Apple. Estão disponíveis as versões iOS 13.3.1 e iPadOS 13.3.1 iOS e o iPadOS 13.3.1, watchOS 6.1.2 beta 3 e o tvOS 13.3.1 beta 3. Estas podem ser descarregadas utilizando para o efeito um perfil beta que é instalado no dispositivo.

Portanto, estas versões estão a trazer melhorias que foram identificadas como necessárias, incluindo o que se falou há dias. O iOS 13.3.1 inclui uma comutação “Rede & Wireless” que desliga a Ultra Wideband [Banda Ultralarga] do chip U1 nos últimos iPhones. O recurso, localizado na secção Definições > Privacidade > Serviços de Localização, desliga a localização para Bluetooth, Wi-Fi e Ultra Wideband.

A Apple adicionou esta opção de localização após ter descoberto que o iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max continuam a localizar o utilizador mesmo quando as opções de serviços de localização estão desativadas. Isto porque existem requisitos reguladores internacionais que exigem que o chip U1 seja desativado em determinados locais.

A nova chave múltipla garante que a monitorização do local esteja sempre desligado para o chip U1. A Apple também adicionou um novo botão “Play Again” (Reproduzir novamente) ao reproduzir o conteúdo que já viu na aplicação de TV.

Além destes recursos, a atualização do iOS 13.3.1 (assim como nos restantes sistemas operativos) provavelmente também inclui correções de bugs para problemas que não podem ser resolvidos na atualização do iOS 13.3. Especificamente, poderiam ser abordados alguns problemas com Limites de Comunicação, corrigindo uma solução com a aplicação Contactos que permitia às crianças enviar mensagens de texto a alguém que as contactasse a partir de um número desconhecido.