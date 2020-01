Nas últimas semanas temos assistido a vários rumores e evidências que dão conta do POCO F2. Este smartphone deve chegar em breve ao mercado, sendo que desta vez a marca chinesa aventura-se de forma independente da Xiaomi!

Tal foi oficialmente anunciado, juntamente com a confirmação um investimento superior em mercados fora da China. Estaremos perante uma nova fabricante de sucesso proveniente da China?

O Pocophone F1 foi lançado em 2018 e revelou ser quase imbatível para o preço! As críticas – como pode ser conferido na nossa análise – foram bastante boas e isso fez deste smartphone um autêntico sucesso comercial.

Entretanto já se passou mais de um ano, e este smartphone não teve sucessor… Mas tal promete estar para breve! Têm sido vários os rumores e indícios a dar conta do desenvolvimento da segunda geração do Pocophone.

Tal está agora praticamente confirmado depois de a Xiaomi ter anunciado que a marca POCO foi criada e que irá atuar de forma independente da Xiaomi.

POCO será independente da Xiaomi

Manu Kumar Jain é executivo da Xiaomi e, no Twitter, trouxe as novidades que alguns já previam: o sucesso do Pocophone F1 levou a que a Xiaomi permitisse a separação do seu catálogo de sub-marcas. Deste modo, a POCO foi registada e é uma marca independente da Xiaomi.

Com essa independência, a POCO ganha uma imagem de maior destaque junto dos utilizadores, podendo ter também estratégias bem diferentes da antiga empresa mãe. Assim sendo, o desenvolvimento de smartphones, marketing e logística sofrerão mudanças.

Apesar de tudo, não é expectável que o foco da fabricante mude. Tudo indica que continuará a produzir smartphones com características bastante surpreendentes para a faixa de preço. Nesse sentido, os rumores do lançamento POCO F2 são cada vez mais, não sendo de momento conhecidas as suas especificações.

O Pocophone F2 chega já em 2020? A confirmação pode ter chegado no Twitter