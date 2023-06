Saiba porque não deve carregar o seu smartphone com capa

Infelizmente o carregamento do smartphone ainda é uma tarefa "rotineira". A capacidade das baterias tem evoluído, mas mesmo assim ainda não oferecem uma autonomia de semanas ou meses. No carregamento que fazemos há algumas coisas que não são aconselhadas. Saiba porque não devemos carregar o smartphone com capa.

Smartphone: Carregar com capa faz que bateria aqueça mais

Os especialistas em tecnologia recomendam que se compre sempre uma capa protetora para o smartphone, pois esse componente pode evitar que sofra um "desgosto" que podem levar a danos irreparáveis ​​ao seu equipamento.

Na prática, o facto de o smartphone ter uma capa faz com que a temperatura, no momento de carga, seja superior.

Anteriormente, os smartphones eram carregados com uma potência entre os 10 a 18 W e a capa não afetava isso, já que a corrente armazenada na bateria não gerava uma diferença de temperatura alta o suficiente para ativar os mecanismos de proteção.

Atualmente, tanto as altas quanto as baixas temperaturas afetam o desempenho e a vida útil da bateria do smartphone. Nesse sentido, as baterias e os sistemas de carregamento possuem mecanismos de segurança que reduzem a taxa de carregamento para evitar que a temperatura ultrapasse um determinado intervalo e evite danos graves.

Caso o smartphone sofra sobreaquecimento durante o carregamento, ocorre a cristalização dos elétrodos, o que leva a uma perda gradual de capacidade ao longo do tempo. Este processo não é automático nem direto, mas sim gradual, e com o tempo notaremos que a autonomia da bateria do smartphone vai diminuindo.