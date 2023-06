Datacenter da Dominios.pt aposta em energias verdes

Comprometida com o crescimento sustentável, a Dominios.pt fez um investimento significativo em energia renovável em 2023. O DataCenter da empresa agora opera de forma mais ecológica, contribuindo para a redução de emissões de carbono e a preservação do meio ambiente. Veja imagens e vídeo.

DataCenter tem tecnologia de topo...

No mercado competitivo de serviços online, a Dominios.pt tem se destacado como líder nacional em registo de domínios, alojamento e criação de sites e servidores, sejam estes dedicados, virtuais ou cloud.

Desde a sua fundação em 2001, a empresa tem se mantido na vanguarda da inovação, sempre em busca de formas de aprimorar os seus serviços e superar as expectativas dos clientes. Em 2023, a Dominios.pt deu mais um passo em direção ao futuro sustentável com uma grande intervenção no seu datacenter, tornando-o agora “Green“.

Com suporte para Tier 3 com dual feed, o DataCenter oferece uma infraestrutura robusta que garante redundância e minimiza interrupções. Além disso, possui uma estrutura anti-sísmica, garantindo a estabilidade e a segurança mesmo diante de eventos sísmicos.

Para assegurar o funcionamento contínuo dos sistemas, conta com UPS modular redundante N+1 e um UPS adicional de backup. Também implementamos um sistema de bastidores em Cold/Hot aisle, que otimiza o fluxo de ar e contribui para o resfriamento eficiente dos equipamentos.

A segurança é uma prioridade no DataCenter, por isso, é mantida uma monitorização constante do sistema de CCTV onde é realizado o arquivamento das gravações. Conta também com controlo de acesso por meio de sistema biométrico, portas blindadas corta-fogo e um sistema de deteção e extinção de incêndio com gás inerte e de gases tóxicos e de inundação.

Garante ainda o controlo de humidade e temperatura, bem como a disponibilidade de arrefecimento auxiliar de emergência. O DataCenter está equipado com um gerador de arranque automático, o que nos permite fornecer energia ininterrupta mesmo em caso de falhas no fornecimento elétrico.

A empresa investiu também na conectividade de alta velocidade e em soluções de alojamento e aplicações de ponta. O DataCenter é constantemente monitorizado, tanto em relação à rede como também quanto à estrutura física, para garantir a segurança e a integridade de todos os dados.