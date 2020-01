NOTA: De acordo com os recursos do iOS 13, o vídeo com várias câmaras é restrito apenas aos seguintes dispositivos: iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, Xs Max, Xs e Xr. Embora esta app seja instalada e funcione em todos os dispositivos compatíveis com o iOS 13, todos os dispositivos fora desta lista serão restritos à gravação de vídeo numa única câmara.