Android: Google Tradutor irá traduzir e transcrever conversas em tempo real

O mundo estará cada vez mais próximo quando as barreiras linguísticas forem derrubadas. Para tal cenário, nada como usar as muitas ferramentas tecnológicas disponíveis no nosso smartphone. Nesse sentido, a Google é quem tem feito mais pelas traduções e agora vai dar um passo ainda mais importante. Segundo a empresa, o Google Tradutor irá traduzir e transcrever conversas em tempo real e sem interrupções.

A gigante das pesquisas mostrou o recurso para smartphones num evento de inteligência artificial em São Francisco.

Google Tradutor com tradução em tempo real sem pausas

No final do ano passado, vimos o Google Assistant incorporar a sua nova funcionalidade para traduzir conversas em tempo real. Neste modo, o assistente do Google ouve e traduz para o texto no idioma desejado. O próximo passo é traduzir continuamente… o Google está a tentar não apenas ouvir e traduzir peças de áudio, mas fazê-lo na hora e sem pausas.

Atualmente, esta funcionalidade está já a ser testada. Contudo, a equipa responsável pela engenharia do Google Tradutor ainda só deu um primeiro vislumbre do seu funcionamento num evento de imprensa. Eles esperam que a funcionalidade chegue num futuro próximo aos smartphones Android.

Atualmente, o recurso está a ser testado em vários idiomas, incluindo espanhol, alemão e francês. Portanto, a versão atual, que será eventualmente a de lançamento, permite traduzir entre qualquer uma destas línguas (não é referido se o português está ou não incluído). Por enquanto não será possível traduzir áudios já guardados, apenas o que é captado com o microfone do telefone.

Como funciona a tradução?

Conforme refere a CNET, no evento e segundo o que foi explicado, há ainda áreas que se desconhecem, nas mecânicas do recurso. Contudo, a Google diz que o tradutor está constantemente a ouvir e a analisar as frases inteiras captadas pelo microfone.

Então, o material captado é interpretado, é colocada a pontuação apropriada e a entoação ou dialetos regionais corretos. Finalmente, a inteligência artificial aplicada à app irá transcrever a tradução que entendeu. Segundo os responsáveis, esta poderá, para já, não ser 100% perfeita, mas haverá de certeza uma grande aproximação. A magia é que tudo isto é feito ao milésimo de seguro, ou melhor, em tempo real!

A nova funcionalidade para traduzir em tempo real vai requerer uma ligação à Internet. Ou seja, a tradução será feita nos servidores do Google e com os supercomputadores equipados com a inteligência artificial que tem na cloud. Pela exigência do serviço, este sistema funcionará ao contrário do atual Google Tradutor, que, como sabemos permite guardar os idiomas que desejamos traduzir diretamente no seu smartphone de forma offline.

Lançamento do novo Google tradutor

A empresa não disponibilizou nenhuma data para este lançamento. Contudo, como é tradição, a Google costuma trazer estas novidades ao seu evento Google I/O 2020, que este ano tem data marcada para 12 de maio. Muito provavelmente nas próximas semanas iremos ver demonstrações desta ferramenta e no futuro, ela estará disponível para Android e para iOS.