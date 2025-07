App SNS24: já pode marcar consultas com o seu smartphone

Sabia que o Serviço Nacional de Saúde disponibiliza a app SNS24, que permite aceder digitalmente ao seu histórico de saúde? Esta app foi renovada e tem agora mais funcionalidades. Instale já.

Já tem instalada a app SNS24? Com esta aplicação passamos a ter reunida a informação de saúde do cidadão num simples smartphone ou tablet. O cidadão pode aceder a um vasto conjunto de informações de saúde, designadamente o seu boletim de vacinas, as suas receitas, alergias ou às suas requisições de exames.

Lista de principais funcionalidades da app SNS24

Boletim de vacinas

Certificado Digital COVID

Receitas (Guias de Tratamento)

(Guias de Tratamento) Cartão ADSE

Testamento Vital

Patologias (alergias e doenças raras)

Exames (Guia de Prestação)

(Guia de Prestação) Referenciações clínicas

Consulta de medicação habitual

Pedido de renovação da medicação habitual

Contacto com a sua unidade de saúde

Contacto com o SNS 24

Teleconsulta (através da RSE Live)

Acesso ao portal de Saúde

Acesso à aplicação MySNS

Acesso à aplicação MySNS Tempos

Acesso à aplicação Telemonit

Novidades da nova versão...

Uma das novidades com a nova app SNS 24 é a possibilidade de marcar consultas nos cuidados de saúde primários, através da aplicação no telemóvel. Mas há mais! Pode delegar acessos, aceder a cheques-dentista e consultar detalhes dos tratamentos efetuados e chega também com uma nova interface, mais consistente e intuitiva.

Esta é uma importante app que devem ter instalada nos vossos smartphones tendo em conta a informação que oferece mas também os serviços disponíveis. O utilizador pode ter até 5 utilizadores registados na app. Para instalar no seu smartphone, basta que aceda aqui.