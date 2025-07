Este país vai proibir as motas a gasolina! Será que outros vão seguir o exemplo?

O Vietname está a tomar medidas drásticas para combater a poluição ambiental. Em Hanói, capital do país, o uso de motas a gasolina será proibido no centro da cidade a partir de 1 de julho de 2026. As áreas proibidas são caracterizadas por uma elevada densidade de tráfego, má qualidade do ar e são também importantes áreas turísticas.

É o fim das motas a gasolina no Vietname

O governo vietnamita iniciou um processo para transformar o trânsito urbano com veículos amigos do ambiente. Este plano visa substituir as motas a gasolina por alternativas elétricas silenciosas e isentas de emissões. O governo descreve esta etapa como um processo de transformação e prevê a eliminação completa dos motociclos a gasolina em todo o país até 2045.

Atualmente, existem aproximadamente 72 milhões de motas no país. A proibição não se limitará a Hanói na primeira fase. Será alargada a partir de 2027. Espera-se que a proibição inclua os carros movidos a gasolina nas fases subsequentes. A seguir a Hanói, a maior cidade do Vietname, a Cidade de Ho Chi Minh e Da Nang, um importante destino turístico, também consideram proibições semelhantes.

Os fabricantes nacionais VinFast e Selex Motors estão a expandir a sua capacidade de produção no segmento das scooters e motas elétricas. A VinFast anunciou ter vendido mais de 160.000 scooters elétricas até ao início de 2024. A Selex está a expandir os seus postos de troca de baterias em várias regiões. Apesar disso, a quota de mercado total de motociclos elétricos no país é atualmente de apenas 5%.

Motociclos têm de ser trocados por elétricas

O governo vietnamita introduziu vários programas de incentivo e investimentos em infraestruturas para acelerar a transição. Estão em curso esforços para aumentar o número de postos de carregamento, desenvolver tecnologias de baterias e reduzir os custos para apoiar a adoção de veículos elétricos. No entanto, a autonomia limitada das motos elétricas, o seu elevado custo inicial de aquisição e a falta de infraestruturas de recarga estão a gerar hesitação entre os utilizadores.

A hesitação em relação aos veículos elétricos persiste entre os entusiastas de motas no país. Esta situação tem sido comparada ao que ocorreu durante a popularização das motos com transmissão automática no passado. Os sistemas de transmissão automática, inicialmente inaceitáveis, parecem estar a ganhar quota de mercado com o passar do tempo. Crescem as expectativas de que a mesma transformação ocorra com os motociclos elétricos.

Esta transformação, que começou no Vietname, está prestes a alterar não só os hábitos de transporte, mas também a dinâmica fundamental da vida urbana relacionada com a poluição sonora e do ar. Poderá servir como exemplo para outros países, em especial na Ásia, onde as motas são o principal forma de transporte, especialmente nas cidades.