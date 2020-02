Se até há pouco tempo era impensável captar boas fotografias e vídeos com um smartphone, a evolução destes equipamentos nestes últimos anos tem mudado a forma como olhamos para estas duas funcionalidades e faz-nos agora sonhar com o 8K.

Com a eminente chegada do Snapdragon 865, é provável que estejamos perante uma nova revolução, especialmente depois da Qualcomm ter partilhado o primeiro vídeo gravado nesta resolução com um smartphone.

Uma das características que mais tem evoluído nos smartphones no passado recente é, sem dúvida, a sua capacidade fotográfica e de gravação de vídeo. Se até há poucos anos era impensável conseguir uma imagem com qualidade, a verdade é que hoje observamos uma captação cada vez mais próxima a uma qualidade profissional.

Embora seja assumido que as câmaras dos smartphones ainda não substituam as câmaras profissionais, certo é que tem levando muitas pessoas utilizar estes equipamentos em substituição das máquinas compactas.

O ano de 2020 será o ano do 8K

Depois de alguns anos a batalhar na estabilização da gravação em 4K, começam agora a surgir os primeiros indícios que 2020 irá marcar oficialmente a chegada do 8K ao mundo dos smartphones.

Essa é pelo menos a garantia que a Qualcomm dá após publicar um surpreendente vídeo captado por um smartphone em 8K e com frames de 33 Megapixeis.

Para este árdua tarefa, a marca americana utilizou o seu novo processador Snapdragon 865 (que irá estrear no Xiaomi Mi 10 e no Samsung S20) acompanhado por um sensor Sony IMX586, reunidos num protótipo não identificado. Já as filmagens foram feitas em novembro de 2019 nas belas paisagens do Arizona.

Assim, com este vídeo, podemos confirmar a grande revolução que este processador irá trazer, com especial foco para o novo ISP (Processador de sinal de imagem) Qualcomm Spectra 480. Este é capaz de um processamento até 2 gigapixeis por segundo, de gravar em slow-motion a 960 fps, de gravar sem limitações, de captar fotografias até 200 megapixeis, de gravação de vídeos 4K HDR em simultâneo com captação de fotografias de 64 MP, entre outras novidades. Além disso, este novo processador apresenta um desempenho muito superior, visto que permite a captação de imagem numa resolução com 4 vezes mais pixeis que a anterior tecnologia de 4K.

Embora esta não seja uma completa novidade, uma vez que a Nokia já tinha tentado uma primeira incursão nesta resolução com o 808 Pureview, em 2012, usando para isso o modo Time-lapse, a verdade é que só agora estão recolhidas as condições necessárias para que esta tecnologia seja utilizada.

Televisões 8K estão também a chegar ao mercado

De pouco vale a gravação em 8K se não for possível visualizar este vídeo com a qualidade original. Assim, para resolver esse problema, várias são as marcas que estão a apresentar no início deste ano os seus primeiros produtos com suporte para este resolução.

Embora também não sejam novidade, uma vez que o primeiro modelo com suporte a 8K foi apresentado pela Sharp em 2013, a verdade é que só agora foi definido o standard para esta resolução com os seguintes requisitos chave:

Resolução mínima de 7.680 x 4.320 pixeis, com um total de 33 milhões de pixeis activos como mínimo.

Proporção de ecrã visível de 16:9.

Taxa de atualização de ecrã de 24, 30 e 60 frames por segundo (Hz).

Profundidade de cor de 10 bits.

Funcionalidade de HDR.

Um ou mais conectores HDMI com suporte para resolução 7.680 x 4.320 pixeis.

Proteção de conteúdo HDCP v2.2

Capacidade de ampliar vídeo SD, HD e 4K para resolução 8K

Em suma, com esta e muitas outras novidades a chegarem este ano, é alta a expectativa para a chegada de novidades nas novas gerações de smartphones. Contudo, tendo em conta estas novidades, existe já a garantia que será nas câmaras que iremos ver as principais evoluções.