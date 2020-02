Será que o seu automóvel é compatível com o Android Auto?

Desde o seu lançamento em 2015 que o Android Auto tem sido uma aposta de vários fabricantes de automóveis de modo a melhorar, cada vez mais, a nossa experiência em cada condução.

Fique já a saber se o seu automóvel é compatível com este sistema da Google.

O que é o Android Auto e como funciona?

Conforme já conhecemos, o Android Auto é uma excelente ferramenta que nos ajuda a melhorar toda a experiência na condução do nosso veículo. Assim, com uma simples ligação de um smartphone ao nosso carro, conseguimos obter instruções passo a passo de GPS, transmitir uma playlist, interagir com o Google Assistant, instalar diversas apps e muito mais.

A maioria dos carros fabricados nos últimos anos já suporta o Android Auto e o Apple CarPlay. No entanto, em grande parte, a ligação do smartphone compatível ao sistema de informação e entretenimento é feita por cabo no painel do carro, ficando a unidade principal apenas como ecrã sensível ao toque.

Caso o seu dispositivo tenha o Android 9 Pie ou anterior, será necessário descarregar e instalar a app Android Auto no Google Play (ou numa fonte externa caso não permita a instalação), pois este sistema apenas é nativo no Android 10 e mais recentes.

O seu smartphone suporta Android Auto sem cabo USB?

Grande parte dos automóveis compatíveis com o Android Auto requerem um cabo USB físico para a ligação deste sistema. Veículos mais recentes podem oferecer suporte ao Android Auto sem fio, onde é só será necessário o cabo USB para a configuração inicial. Depois disso, o smartphone irá comunicar com o sistema via Wi-Fi.

No entanto, o suporte para esta funcionalidade é ainda limitada. Caso pretenda usufruir desta função, necessitará de ter um dos seguintes smartphones:

Google

Pixel / XL

Pixel2 / 2 XL

Pixel3 / 3 XL

Pixel4 / 4 XL

Nexus 5X

Nexus 6P

Samsung

Galaxy S8 / S8+

Galaxy S9 / S9+

Galaxy S10 / S10+

Galaxy Note 8

Galaxy Note 9

Galaxy Note 10

Automóveis compatíveis com Android Auto (lista atualizada fevereiro 2020)

Com a constante evolução no ramo automóvel, são muitos os fabricantes que se renderam a este novo sistema e, a cada ano que passa, aumentam os veículos compatíveis com o Android Auto. Marcas como Bentley, BMW, Dacia, Infiniti e Renault Samsung Motors preparam-se para incluir este sistema em modelos futuros.

Caso pretenda saber se o seu carro suporta esta tecnologia, consulte a lista seguinte onde poderá saber quais as marcas e modelos de automóveis que, até fevereiro de 2020, já são compatíveis com o Android Auto:

Lista carros compatíveis com Android Auto Abarth 595 (2017 e seguintes)

695 (2017 e seguintes) Acura MDX (2018 e seguintes)

NSX (2017 e seguintes)

TLX (2018 e seguintes) Alfa Romeo Giulia (2018 e seguintes)

Giulietta (2017 e seguintes)

MiTo (2017 e seguintes)

Stelvio (2018 e seguintes) Aston Martin Rapide 2018-Up

Vanquish 2018-Up

Vantage 2018-Up Audi A3 (2017 e seguintes)

A4 (2017 e seguintes)

A5 (2017 e seguintes)

A6 (2017 e seguintes)

A7 (2017 e seguintes)

A8 (2018 e seguintes)

Q2 (2017 e seguintes)

Q5 (2018 e seguintes)

Q7 (2016 e seguintes)

R8 (2017 e seguintes)

TT (2017 e seguintes)

A1 Sportback (2019 e seguintes)

Q3 (2019 e seguintes)

Q8 (2018 e seguintes) Chrysler 300 (2017 e seguintes)

Pacifica (2018 e seguintes) Citroen Berlingo (2018 e seguintes)

C-Elysée (2017 e seguintes)

C3 (2017 e seguintes)

C3 Aircross (2017 e seguintes)

C4 (2017 e seguintes)

C4 Cactus (2018 e seguintes)

C4 Picasso (2017 e seguintes)

Grand C4 Picasso (2017 e seguintes)

C4 SpaceTourer (2018 e seguintes)

Grand C4 SpaceTourer (2018 e seguintes)

Jumpy (2017 e seguintes)

SpaceTourer (2017 e seguintes)

C5 Aircross (2019 e seguintes)

Dodge

Challenger (2017 e seguintes)

Charger (2017 e seguintes)

Durango (2018 e seguintes) DS DS4 (2017 e seguintes)

DS4 CROSSBACK (2017 e seguintes)

DS5 (2017 e seguintes)

DS7 CROSSBACK (2018 e seguintes) Fiat 500 (2017 e seguintes)

500L (2017 e seguintes)

500X (2017 e seguintes)

Argo (2017 e seguintes)

Tipo (2017 e seguintes) Ford C-MAX (2017 e seguintes)

Ecosport (2017 e seguintes)

Edge (2017 e seguintes)

Escape (2017 e seguintes)

Everest (2017 e seguintes)

Expedition (2017 e seguintes)

Explorer (2017 e seguintes)

F-150 (2017 e seguintes)

Fiesta (2017 e seguintes)

Flex (2017 e seguintes)

Focus (2017 e seguintes)

Fusion (2017 e seguintes)

Galaxy (2017 e seguintes)

GT (2017 e seguintes)

KA+(2017 e seguintes)

Kuga (2017 e seguintes)

Mondeo (2017 e seguintes)

Mustang (2017 e seguintes)

Ranger (2017 e seguintes)

S-MAX (2017 e seguintes)

Super Duty (2017 e seguintes)

Taurus (2017 e seguintes)

Tourneo Connect (2017 e seguintes)

Tourneo Courier (2017 e seguintes)

Tourneo Custom (2017 e seguintes)

Transit (2017 e seguintes)

Transit Connect (2017 e seguintes)

Transit Courier (2017 e seguintes)

Transit Custom (2017 e seguintes) Honda Accord (2016 e seguintes)

Civic (2016 e seguintes)

Clarity Fuel Cell (2017 e seguintes)

CR-V (2017 e seguintes)

Fit (2018 e seguintes)

Freed (2017 e seguintes)

Odyssey (2018 e seguintes)

Pilot (2017 e seguintes)

Ridgeline (2017 e seguintes) Hyundai Avante (2017 e seguintes)

Azera (2015 e seguintes)

Creta (2016 e seguintes)

Elantra (2017 e seguintes)

Elantra GT (2016 e seguintes)

Grand i10 (2016 e seguintes)

Grandeur (2015 e seguintes)

i10 (2016 e seguintes)

i20 (2016 e seguintes)

i30 (2016 e seguintes)

i40 (2016 e seguintes)

Ioniq Electric (2016 e seguintes)

Ioniq Hybrid (2016 e seguintes)

Ioniq Plug-in Hybrid (2016 e seguintes)

Kona (2017 e seguintes)

Maxcruz (2017 e seguintes)

Palisade (2018 e seguintes)

Santa Fe (2017 e seguintes)

Santa Fe Sport (2017 e seguintes)

Sonata (2015 e seguintes)

Sonata Hybrid (2016 e seguintes)

Sonata Plug-in Hybrid (2016 e seguintes)

Tucson (2016 e seguintes)

Veloster (2017 e seguintes) Iveco Daily (2019 e seguintes) Jaguar E-Pace (2019 e seguintes)

F-Pace (2019 e seguintes)

F-Type (2019 e seguintes)

I-Pace (2019 e seguintes)

XE (2019 e seguintes)

XF (2019 e seguintes)

XJ (2019 e seguintes) Jeep Compass (2017 e seguintes)

Grand Cherokee (2018 e seguintes)

Wrangler (2018 e seguintes) Kia Cadenza (2017 e seguintes)

Carens (2017 e seguintes)

Carnival (2015 e seguintes)

Ceed (2017 e seguintes)

Forte (2017 e seguintes)

Forte Koup (2017 e seguintes)

Forte5 (2017 e seguintes)

K3 (2017 e seguintes)

K5 (2015 e seguintes)

K7 (2017 e seguintes)

K9 (2018 e seguintes)

Morning (2018 e seguintes)

Niro (2017 e seguintes)

Optima (2015 e seguintes)

Optima Hybrid (2015 e seguintes)

Optima Plug-In Hybrid (2017 e seguintes)

Picanto (2018 e seguintes)

Pride (2018 e seguintes)

Rio (2018 e seguintes)

Rondo (2017 e seguintes)

Sedona (2015 e seguintes)

Sorento (2016 e seguintes)

Soul (2014 e seguintes)

Soul Booster (2019 e seguintes)

Soul Booster EV (2019 e seguintes)

Soul EV (2015 e seguintes)

Sportage (2017 e seguintes)

Stinger (2018 e seguintes)

Stonic (2018 e seguintes) Land Rover Discovery (2019 e seguintes)

Discovery Sport (2019 e seguintes)

Range Rover (2019 e seguintes)

Range Rover Evoque (2019 e seguintes)

Range Rover Sport (2019 e seguintes)

Range Rover Velar (2019 e seguintes) Mazda 6 (2018 e seguintes)

CX-5 (2019 e seguintes)

CX-8 (2019 e seguintes)

CX-9 (2019 e seguintes) Mercedes-Benz A-Class (2017 e seguintes)

B-Class (2017 e seguintes)

C-Class Cabriolet (2018 e seguintes)

C-Class Coupe (2018 e seguintes)

C-Class Sedan (2018 e seguintes)

C-Class Wagon (2018 e seguintes)

CLA Coupe (2017 e seguintes)

CLA Shooting Brake (2017 e seguintes)

CLS Coupe (2017 e seguintes)

CLS Shooting Brake (2017 e seguintes)

E-Class Cabriolet (2017 e seguintes)

E-Class Coupe (2017 e seguintes)

E-Class Sedan (2017 e seguintes)

E-Class Wagon (2017 e seguintes)

G-Class (2018 e seguintes)

GLA (2017 e seguintes)

GLC Coupe (2018 e seguintes)

GLC SUV (2018 e seguintes)

GLE (2017 e seguintes)

GLE Coupe (2017 e seguintes)

GLS (2017 e seguintes)

Mercedes-Maybach (2018 e seguintes)

S-Class Cabriolet (2018 e seguintes)

S-Class Coupe (2018 e seguintes)

S-Class Sedan (2018 e seguintes)

SL (2017 e seguintes)

SLC (2017 e seguintes) Mitsubishi ASX (2017 e seguintes)

Delica D:2 (2017 e seguintes)

Delica D:2 Custom (2017 e seguintes)

Eclipse Cross (2018 e seguintes)

i-MiEV (2017 e seguintes)

Mirage (2017 e seguintes)

Mirage G4 (2017 e seguintes)

Outlander (2017 e seguintes)

Outlander PHEV (2017 e seguintes)

Pajero (2016 e seguintes)

Pajero Sport (2016 e seguintes) Nissan Altima (2018 e seguintes)

Kicks (2018 e seguintes)

LEAF (2018 e seguintes)

Maxima (2018 e seguintes)

Murano (2018 e seguintes)

Rogue (2018 e seguintes)

Rogue Sport (2019 e seguintes)

Sentra (2019 e seguintes)

TITAN (2019 e seguintes)

TITAN XD (2019 e seguintes)

Versa Note (2019 e seguintes)

Versa Sedan (2019 e seguintes) Opel Adam (2016 e seguintes)

Ampera-e (2017 e seguintes)

Astra (2016 e seguintes)

Combo (2018 e seguintes)

Corsa (2016 e seguintes)

Crossland X (2017 e seguintes)

Grandland X (2018 e seguintes)

Insignia (2016 e seguintes)

Karl (2016 e seguintes)

Mokka (2016 e seguintes)

Zafira (2016 e seguintes) Peugeot 208 (2017 e seguintes)

2008 (2017 e seguintes)

301 (2017 e seguintes)

308 (2017 e seguintes)

308 SW (2017 e seguintes)

3008 (2017 e seguintes)

508 (2017 e seguintes)

508 SW (2017 e seguintes)

5008 (2017 e seguintes)

Expert (2017 e seguintes)

Partner (2018 e seguintes)

Rifter (2018 e seguintes)

Traveller (2018 e seguintes) Renault Captur (2017 e seguintes)

Clio (2017 e seguintes)

Clio Estate (2017 e seguintes)

Espace (2017 e seguintes)

Grand Scénic (2017 e seguintes)

Kadjar (2017 e seguintes)

Kangoo (2017 e seguintes)

Koleos (2017 e seguintes)

Master (2017 e seguintes)

Mégane (2017 e seguintes)

Mégane Estate (2017 e seguintes)

Scénic (2017 e seguintes)

Talisman (2017 e seguintes)

Talisman Estate (2017 e seguintes)

Trafic (2017 e seguintes)

Twingo (2017 e seguintes)

ZOE (2017 e seguintes) SEAT Alhambra (2016 e seguintes)

Arona (2017 e seguintes)

Ateca (2016 e seguintes)

Ibiza (2016 e seguintes)

León (2016 e seguintes)

Toledo (2016 e seguintes) Skoda Fabia (2016 e seguintes)

Fabia Combi (2016 e seguintes)

Karoq (2018 e seguintes)

Kodiaq (2017 e seguintes)

Octavia (2016 e seguintes)

Octavia Combi (2016 e seguintes)

Rapid (2016 e seguintes)

Rapid Spaceback (2016 e seguintes)

Superb (2016 e seguintes)

Superb Combi (2016 e seguintes)

Yeti (2016 e seguintes) Smart fortwo (2017 e seguintes)

fortwo cabrio (2017 e seguintes)

forfour (2017 e seguintes) Suzuki Hustler (2016 e seguintes)

Ignis (2016 e seguintes)

Lapin (2016 e seguintes)

Solio (2016 e seguintes)

Solio Bandit (2016 e seguintes)

Spacia (2016 e seguintes)

Spacia Custom (2016 e seguintes)

Spacia Custom Z (2016 e seguintes)

Swift (2016 e seguintes)

WagonR (2016 e seguintes)

WagonR Stingray (2016 e seguintes)

Baleno (2015 e seguintes)

Ciaz (2014 e seguintes)

Dzire (2017 e seguintes)

Ertiga (2016 e seguintes)

Ignis (2017 e seguintes)

S-Cross (2015 e seguintes)

Vitara Brezza (2016 e seguintes) Toyota 4Runner (2020)

Aygo (2018 e seguintes)

Sequoia (2020)

Tacoma (2020)

Tundra (2020)

Yaris (2020 e seguintes) Volkswagen Amarok (2016 e seguintes)*

Arteon (2017 e seguintes)

Atlas (2018 e seguintes)

Beetle (2016 e seguintes)

Beetle Cabriolet (2016 e seguintes)

Caddy (2016 e seguintes)*

California (2016 e seguintes)*

Caravelle (2016 e seguintes)*

CC (2016 e seguintes)

Crafter (2017 e seguintes)*

CrossFox (2017 e seguintes)

Fox (2017 e seguintes)

Gol (2017 e seguintes)

Golf (2016 e seguintes)

Golf Cabriolet (2016 e seguintes)

Golf Sportsvan (2016 e seguintes)

Golf Variant (2016 e seguintes)

Jetta (2016 e seguintes)

Multivan (2016 e seguintes)*

NMS-Passat (2016 e seguintes)

Passat (2016 e seguintes)

Passat Variant (2016 e seguintes)

Polo (2016 e seguintes)

Sagitar (2016 e seguintes)

Saveiro (2017 e seguintes)

Scirocco (2016 e seguintes)

Sharan (2016 e seguintes)

Suran (2016 e seguintes)

T-Roc (2018 e seguintes)

Teramont (2018 e seguintes)

Tiguan (2016 e seguintes)

Touareg (2018 e seguintes)

Touran (2016 e seguintes)

Transporter (2016 e seguintes)*

Voyage (2017 e seguintes)

*Veículos comerciais. Volvo S60 (2019 e seguintes)

S90 (2017 e seguintes)

V60 (2019 e seguintes)

V90 (2017 e seguintes)

V90 Cross Country (2017 e seguintes)

XC40 (2018 e seguintes)

XC60 (2018 e seguintes)

XC90 (2017 e seguintes)

Além do seu sistema multimédia, as marcas de automóveis começam a oferecer ao cliente as opções Android Auto e Apple Carplay, permitindo ao utilizador expandir de forma simples as funcionalidades disponíveis no seu veículo.