O Apple Watch é hoje muito mais que um relógio. É uma fantástica peça de tecnologia que tem como missão, para muitos, vigiar os sinais vitais e comunicar informações sobre os hábitos de bem-estar dos seus utilizadores. Os muitos testemunhos de pessoas que atribuem ao Watch o mérito de terem sido salvas, potencia o equipamento como um dispositivo importante para se usar. Nesse sentido, as suas vendas atentam a preferências do utilizadores.

De acordo com um novo relatório da Strategy Analytics, o Apple Watch ultrapassou por uma enorme margem toda a indústria de relojoaria suíça em 2019.

Apple Watch vende mais que todas as marcas produzidas na Suíça

O Apple supostamente enviou 31 milhões de unidades em todo o mundo no ano passado, em comparação com apenas 21 milhões para todas as marcas de relógios suíços juntos.

Estimamos que a Apple Watch tenha enviado 30,7 milhões de unidades em todo o mundo em 2019, crescendo 36% em relação aos 22,5 milhões em 2018. Uma mistura de design atraente, tecnologia de fácil utilização e aplicações adesivas torna o Apple Watch extremamente popular na América do Norte, Europa Ocidental e Ásia.

Explicou Steven Waltzer, analista da Strategy Analytics.

Neil Mawston, Diretor Executivo da Strategy Analytics, acrescentou:

Estimamos que toda a indústria relojoeira suíça tenha enviado 21,1 milhões de unidades em todo o mundo em 2019, caindo 13% em relação aos 24,2 milhões em 2018. Os relógios de pulso analógicos continuam populares entre os consumidores mais velhos, mas os compradores mais jovens estão inclinados para os relógios inteligentes e vistíveis de pulso computadorizados”.

Steven Waltzer, Analista da Strategy Analytics, sugere que o tempo pode estar se esgotando para as marcas suíças causarem um impacto nos smartwatches.

Os fabricantes de relógios suíços tradicionais, como Swatch e Tissot, estão a perder as guerras dos smartwatch. A Apple Watch está a oferecer um produto melhor através de canais de retalho mais profundos e está a atrair os consumidores mais jovens, que cada vez mais querem “vestíveis” de pulso digitais. A janela para as marcas de relógios suíças causarem impacto nos smartwatches está a fechar-se. O tempo pode estar a acabar para a Swatch, Tissot, TAG Heuer, entre outros.

Pode ler o relatório completo neste link.

A Apple tem feito menção a esse facto nas keynotes sazonais da empresa. Para este ano, em que provavelmente será lançado o Apple Watch 6, os utilizadores têm já vários”pedidos” para funcionalidades que elevarão o estatuto deste smartwatch. Inovações que têm sido preponderantes nas vendas e no sucesso do Apple Watch.