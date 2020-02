O Facebook vai abandonar o Windows 10 já dentro de algumas semanas

Há já alguns anos que o Facebook se dedicou a criar apps para todas as plataformas que existem. Isto leva a que existam soluções dedicadas para sistemas com o Windows 10, independentemente do serviço que está a ser fornecido.

O Windows 10 está servido de apps que fornecem os principais serviços da rede social, alargando ainda mais a sua utilização. Aparentemente esta deixará de ser uma realidade dentro de dias. A maior rede social da Internet vai abandonar o Windows 10 e a sua app deixará de funcionar.

Chegou o fim antecipado da app do Facebook

A app do Facebook que foi criada para o Windows 10 pretendia dar aos utilizadores o acesso direto e rápido dentro deste sistema. Evitava a utilização do browser e permitia que a app ficasse integrada com o sistema operativo e as suas notificações.

Claro que nos dias de hoje é impossível estar num PC e não ter um browser aberto. Isto levou a que esta app fosse cada vez menos usada e que os utilizadores se virassem para a sua ferramenta de eleição para estar na Internet e até noutros terrenos.

Windows 10 deixa de poder usar este auxiliar

Ficou assim simples para o Facebook tomar uma decisão que até era já esperada por muitos. A partir de 28 de fevereiro, a app Facebook deixará de poder ser instalada em qualquer computador com o Windows 10.

Nessa mesma data, quem tiver a app instalada, deixará igualmente de a poder usar para aceder ao Facebook dentro do Windows 10. O que está a ser recomendado é simples. Bastará usar o browser para aceder ao site do Facebook, sendo a experiência decerto igual ao que existia na app.

Os utilizadores devem usar o browser

Curiosamente, o Facebook tinha feito mudanças importantes na sua app dedicada ao Messenger há muito pouco tempo. Converteu-a de uma aplicação UWP para uma das novas aplicações Electron. No entanto, e no que toca ao acesso ao Facebook acabou por deixar que esta caísse.

Não há dados concretos, mas muitos apontam para uma muito baixa taxa de utilização como sendo a causa deste abandono. Infelizmente é um processo que tende a ser recorrente, com o abandonar das apps que não são usadas.