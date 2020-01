Sendo um dos serviços de mensagens mais usado na Internet, o WhatsApp está presente em milhões de dispositivos móveis. Ao longo dos anos o Facebook tem mantido esta compatibilidade, procurando trazer novidades.

Essa lista parece agora ir reduzir, com o fim do suporte para algumas versões do Android e do iOS. Veja se o seu smartphone vai continuar a ser suportado a partir do dia 1 de fevereiro.

Mais uma lista de smartphones que perde o WhatsApp

De forma gradual, o WhatsApp tem perdido o suporte em algumas plataformas e equipamentos móveis. O serviço de mensagens e o Facebook justificam esta mudança sobretudo com a necessidade de criar novas funcionalidades, sem ficarem limitados na tecnologia.

Depois de termos visto o Windows 10 Mobile ser abandonado, é agora a hora de novas versões do Android e o do iOS serem abandonadas. Não são versões recentes, mas que ainda assim têm alguns utilizadores.

Android e iOS vão ser afetados por este corte

Apesar de ter sido já amplamente divulgado, a lista de sistemas operativos que deixam de ser suportados no dia 1 de fevereiro de 2020 é a seguinte:

Android 2.3.7 (ou anterior)

iOS 8 (ou anterior)

Estas versões já estavam com algumas limitações há algum tempo. Para além de não poderem criar novas contas, estavam também impedidos de validar estas contas. É um processo que segue outros feitos antes, sempre com o mesmo propósito.

Afinal quem poderá continuar a usar este serviço?

Após esta nova onda de revisões de suporte do WhatsApp, sobram apenas alguns sistemas que são mantidos. São versões do Android e do iOS muito mais recentes e por isso conseguem dar mais a este serviço:

Android 4.0.3 (ou posterior)

iPhone com iOS 9 (ou posterior)

Alguns aparelhos com KaiOS 2.5.1 (ou posterior), incluindo JioPhone e JioPhone 2

O aconselhado para quem perde agora o suporte do WhatsApp é mesmo que troquem por um equipamento mais recente, com uma versão de Android ou iOS suportada. Em alternativa, podem sempre instalar uma ROM mais recente no dispositivo móvel.