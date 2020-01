Dica: Crie rapidamente uma conta de convidado para usar no Windows 10

A modularidade do Windows 10 permite que se adapte a qualquer situação a que o utilizador o exponha. Por pouco normal que seja, o sistema operativo da Microsoft consegue ter uma resposta e servir para ser usado.

Um exemplo dessa situação é quando pretendemos emprestar temporariamente o nosso computador a outra pessoa. Em vez de darmos acesso à nossa conta, podemos simplesmente criar uma conta de convidado. Vejam como o podem fazer rapidamente.

Dar acesso a terceiros ao Windows 10

As regras e as boas práticas dizem que não devemos dar acesso às nossas contas a terceiros. Se isso aplica nos serviços que usamos na Internet, também devemos seguir esta política no próprio sistema operativo que usamos todos os dias.

Para criar esta conta no Windows 10, precisam apenas de ter acesso a uma janela de PowerShell, com permissões de Administrador. Podem chamá-la diretamente no Menu Iniciar, escrevendo powershell.

Um simples comando para criar essa conta

Nessa janela só precisam de correr depois o comando “net user convidado /active:yes” (sem as aspas). Isto irá criar de imediato a conta com o nome convidado. Podem naturalmente escolher outro nome sugestivo para essa conta.

Se pretenderem definir uma palavra-passe, devem usar de seguida o comando “net user convidado *” (sem aspas). Se alteraram o nome definido, devem também fazê-lo neste comando, para assim estar adaptado. Clicar duas vezes em Enter define uma palavra passe vazia.

Qualquer convidado pode usar o sistema da Microsoft

Após executarem os comandos anteriores, a conta de convidado fica de imediato ativa e pronta a ser usada. Ao carregarem no Menu Iniciar, esta vai estar já presente. Cliquem no vosso nome de utilizador e esta surgirá. Para acederem só precisam de clicar também na conta convidado.

Este é o processo mais simples e rápido para criar um acesso de convidados para usar no Windows 10. Depois, podem finalmente emprestar o computador sem receio que os dados privados sejam acedidos por outros utilizadores.