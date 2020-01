Escócia terá energia 100% renovável até ao final de 2020

A Escócia está a caminho de uma grande conquista. O país irá ter energia 100% renovável até ao final deste ano.

É cada vez mais urgente que todos, sem exceção, tenhamos consciência das alterações climáticas, protegendo o nosso planeta o melhor que pudermos.

Nos dias que correm fala-se muito do cuidado a ter com o ambiente, prevendo-se consequências catastróficas para o planeta caso não se tomem medidas de prevenção.

Mas no meio da ‘desgraça anunciada’ ainda há boas notícias que nos colocam no caminho de uma esperança ambiental.

A energia na Escócia será 100% renovável até final de 2020

O país do Reino Unido está prestes a ter as suas fontes de energia 100% sustentáveis. Tudo indica que isso aconteça até ao final deste ano.

A Scottish Renewables, organização ambiental, elaborou um relatório que mostra o progresso das energias renováveis na Escócia. Os dados, reportados em 2018, mostram que o país utilizou 76% de energia renovável eólica em todo o seu consumo de eletricidade.

Só no primeiro semestre de 2019, as ventoinhas eólicas geraram energia suficiente para abastecer todas as residências escocesas e milhões de casas no norte da Inglaterra.

O parque eólico de Beatrice, a maior fonte de energia da Escócia, tem capacidade de fornecer energia para 450 mil residências. Para além disso, está prevista para 2022 a construção do parque eólico Seagreen, que será capaz de abastecer energia a um milhão de residências.

Assim, estima-se que este ano essa percentagem cresça e a Escócia funcione com totalmente com recurso a energias renováveis.

Mas, esta conquista não apareceu por acaso, pois o país do kilt foi gradualmente deixando o uso de combustíveis, ao contrário de outros países, tendo fechado a última fábrica de carvão escocesa em 2016.

Um dos objetivos da Escócia é ter zero emissões de gases que contribuem para o efeito de estufa até 2045, reduzindo para 75% em 2030, os valores obtidos em 1990.

Ainda há muito a fazer… mas a Escócia tem vontade

Segundo a secretária de Meio Ambiente da Escócia, Roseanna Cunningham, o governo escocês não pretende usar compensações de carbono, como outros países fazem.

Há ainda muito a fazer, nomeadamente no fornecimento de energia aos transportes, aquecimento e agricultura.

No entanto, o país está muito à frente de outras nações, na área do ambiente. Por isso, certamente servirá de exemplo nas negociações climáticas que vão acontecer em novembro deste ano.

