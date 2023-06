Famalicão abre o debate sobre cidades inteligentes na semana B-Smart

É cada vez mais importante pensar as cidades de forma eficiente, tirando partido da tecnologia de que dispomos. Em debate, estão, por exemplo, as cidades inteligentes, às quais Famalicão vai dedicar toda uma semana de conferências e exposições.

Entre os dias 21 e 25 de junho, a Praça D. Maria II, em Famalicão, vai ser palco de exposições, conferências e muitas trocas de ideias, relativamente à gestão de cidades inteligentes. O grande objetivo passa pela troca de experiências e partilha de soluções inovadores, de modo a potencializar as cidades.

A Semana B-Smart terá mais de uma dezena de expositores e conferências com oradores nacionais e internacionais, em destaque pelo importante papel enquanto atores do ecossistema das cidades inteligentes, em Portugal e no mundo. De entre eles, Rob Adams (Six Fingers), Natalia Olson-Urtecho (Plug and Play), Konstantina Siountri (Assessora Científica do Ministério do Ambiente e Energia da Grécia), e Boyd Cohen (Iomob).

Além disso, os participantes encontrarão ainda um espaço Food & Sunset, e o Fórum B-Smart, na Fundação Cupertino de Miranda, no centro urbano de Famalicão. A participação no Fórum depende de inscrição prévia, mas gratuita, aqui.

Tem curiosidade sobre o tema das cidades inteligentes? Espreite a programação

A Semana B-Smart arranca com o Fórum B-Smart, nos dias 21 e 22 de junho, no auditório da Fundação Cupertino de Miranda.

No dia 23 de junho, na Ágora B-Smart, instalada junto à estátua de D. Maria II, serão explorados temas como “Bio Construção no Espaço Urbano”, às 9h15, “Troca de Boas Práticas de Construção”, pelas 10h45, e “Plataforma de Gestão de Ocorrências”, pelas 11h30.

À tarde, haverá duas sessões sobre a “Construção das Smart Cities nas Várias Vertentes”. A primeira acontecerá às 14h30 e a segunda às 16h30, com a presença de representantes de Câmaras Municipais de todo o país, e moderação de Vítor Pereira, da Zoom Global.

Ao ponto de partilha de experiências e conhecimento em torno das cidades inteligentes foi dado o nome de Ágora B-Smart. Ali, terão lugar várias conferências, de entrada livre, nos dias 23, 24 e 25 de junho. No sábado, o foco será a perspetiva das crianças e dos jovens de Famalicão.

Aliás, os mais novos terão ainda espaço para partilhar os seus pontos de vista, na “Smart City For Kids – S10: Laboratório de Ideias”, que acontecerá às 10h. Essa partilha tomará a forma de um debate entre alunos do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, com 10 anos de idade, sobre as suas expectativas relativamente à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Segue-se “Os jovens como agentes locais da smartização”, pelas 11h, uma iniciativa que levará os jovens do 12.º ano do mesmo agrupamento a ”Pensar uma cidade inteligente, e o conhecimento e a ação como desafios da ‘smartização’ de Famalicão”.

A Semana B-Smart termina no domingo, dia 25 de junho, com uma sessão dedicada à “Transição da Alta Competição para o Mundo Corporate – Uma Visão Mais Sustentável”, às 14h30, com a presença de atletas olímpicos e ex-atletas de alta competição, seguida de uma sessão de esclarecimento sobre veículos elétricos, pelas 16h.

Para mais informações relativamente ao programa da Semana B-Smart, em Famalicão, consulte aqui.

Semana B-Smart de Famalicão surge no âmbito de um programa municipal

O programa B-Smart, a ser desenvolvido pelo município de Famalicão, assenta em seis pilares fundamentais: pessoas, modos de vida, ambiente e energia, mobilidade, economia e governança.

Assim, procurar implementar ações, por forma a criar um município mais sustentável, mais verde, mais inclusivo, mais inovador e com uma gestão pública mais moderna, cultivando e promovendo a diversidade, a igualdade de oportunidades e a participação cidadã.

É no Centro de Inteligência Urbana de Vila Nova de Famalicão que as ideias ganham forma e os cidadãos são chamados a intervir, de modo a terem voz e participação.