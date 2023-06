Quem usa IA o dia todo bebe mais, dorme menos e é mais solitário, diz estudo

Embora o tema da inteligência artificial seja um dos mais abordados ultimamente nas notícias tecnológicas, existem várias preocupações inerentes a este assunto. Ainda não se sabe ao certo qual o impacto que esta tecnologia terá na vida das pessoas no futuro, mas um recente estudo indica que os trabalhadores que usem a IA ao longo do dia tendem a beber mais, dormir menos e a sentirem-se mais solitários.

Quem usa IA bebe mais, dorme menos e é mais solitário

A Inteligência Artificial está integrada em vários segmentos, nomeadamente em vários locais de trabalho. Tal poderá ser entendido como uma vantagem para as empresas e para os colaboradores, nomeadamente no que respeita ao auxílio de tarefas, desde as mais pequenas às mais complexas. Contudo, parece que há um impacto significativamente negativo que está a surtir entre vários trabalhadores neste campo.

De acordo com um recente estudo levado a cabo por investigadores da American Psychological Association (APA), os trabalhadores que usam diariamente recursos de Inteligência Artificial tendem a beber mais, dormir menos e sentirem-se mais solitários. Ou seja, "as interações mais frequentes com IA acabam por levar os funcionários das empresas a sentirem-se socialmente mais desligados dos outros, o que deve aumentar os sentimentos de solidão", segundo o estudo, via Journal of Applied Psychology.

Portanto, parece que, para além dos riscos ao nível do desemprego e da própria sobrevivência da humanidade, a IA também estará promover potenciais problemas mentais e emocionais associados à solidão, perturbações do sono e consumo excessivo de álcool.

O estudo foi feito através da entrevista a 794 trabalhadores nos EUA, Taiwan, Indonésia e Malásia, onde foi pedido aos participantes que registassem as suas interações com a IA. Os participantes foram depois divididos em dois grupos, em que um foi levado a evitar o uso de IA por três dias, e o outro foi instruído para usar esses sistemas inteligentes o mais rápido possível.

Os resultados mostram que, por exemplo na Indonésia e na Malásia, o grupo que usou IA sentiu um aumento de solidão e insónia. Já nos utilizadores de IA em Taiwan, onde se encontravam 166 engenheiros de uma empresa biomédica, detetaram um aumento no consumo de álcool após o período laboral, juntamente com solidão e insónia. Nos trabalhadores norte-americanos os efeitos são semelhantes.

Por sua vez, quem mais usa IA diz sentir uma maior necessidade de ajudar os colegas de trabalho, talvez porque a exposição a longo prazo às tecnologias desencadeie uma maior vontade de se ligarem aos outros. Segundo Pok Man Tang, professor assistente de administração da Universidade da Geórgia, ao The Daily Beast, "os seres humanos são animais sociais, e isolar o trabalho com sistemas de IA pode ter efeitos prejudiciais na vida pessoal dos funcionários", acrescentando ainda que "a IA continuará a expandir-se, então precisamos de agir agora para diminuir os efeitos potencialmente prejudiciais para as pessoas que trabalham com esses sistemas".