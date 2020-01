Coronavírus poderá afetar a linha de produção da Apple para o iPhone 9

Os efeitos do coronavírus estão a torná-lo numa epidemia com consequências nefastas, principalmente na China. Vários setores estão a ser afetados, sendo que a linha de produção que a Apple preparou para o iPhone 9 pode estar em risco.

Atualmente, na China, estão a ser colocadas em quarentena milhões de pessoas, sendo que tal irá afetar a atividade industrial do país.

Após o lançamento do iPhone 11 no passado mês de setembro, os rumores fortaleceram-se quanto ao desenvolvimento de um sucessor para o iPhone 8 e para o iPhone SE, equipamentos mais baratos mas que conjugavam algumas especificações acima da média.

Todos os analistas dão conta do lançamento do iPhone 9 algures na primeira metade de 2020. É esperado que a Apple o apresente ao mundo em breve, mas poderão haver contratempos devido à epidemia do coronavírus.

A linha de produção da Apple preparada para o iPhone 9, em conjunto com as suas parceiras, pode assim ficar em risco de conseguir produzir a quantidade de smartphones requeridos pela empresa de Cupertino.

Apple poderá ter problemas na produção do hipotético iPhone 9…

A maioria dos iPhones são produzidos na China. Os grandes centros de produção do iPhone situam-se em cidades como Zhengzhou – onde se situa a iPhone City – ou nas proximidades de Shanghai. Ambas as localizações ficam a mais de 500 km de Wuhan, o epicentro do contágio do coronavírus.

Apesar da longa distância de Wuhan, o contágio e expansão do coronavírus pode colocar a produção do iPhone 9 em risco. Tal é adiantado pela Bloomberg, que cita analistas próximos da Apple que estão a acompanhar os movimentos da empresa na produção do próximo iPhone.

Não consigo imaginar um cenário em que a produção não seja interrompida. Se houver um grande problema nas matérias-primas, produção, montagem, teste e remessa, terá de uma interrupção geral.

| Patrick Moorhead, analista da Moor Insights & Strategy.

Após as festividades referentes ao Ano Novo na China, ficam as dúvidas se os trabalhadores da Pegatron Corp e Foxconn – as grandes parceiras da Apple na produção do iPhone – voltarão ao trabalho ou se ficam de quarentena para evitar a continuação da propagação do vírus.

A Apple, questionada sobre a situação, recusou-se a responder. Será interessante ver de que forma a empresa de Tim Cook irá lidar com o sucedido. A solução pode passar por procurar produzir o iPhone 9 fora da China, caso a epidemia do coronavírus não abrande no curto-prazo.

