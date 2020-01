Chegou o extrato de comissões! Veja já a sua conta do banco

Tem uma conta à ordem? Se sim, então verifique se já tem o seu extrato de comissões disponível. O Banco de Portugal publicou recentemente uma nota informativa onde pede aos clientes de bancos que verifiquem o extrato de comissões.

Saiba já como pode ter acesso ao extrato de comissões do seu banco.

Se tem uma conta de depósito à ordem saiba que, durante o mês de janeiro, deverá receber um extrato de comissões. O extrato de comissões veio substituir a chamada “fatura-recibo” e tem um formato e um símbolo normalizados, definidos pela Comissão Europeia. No topo da primeira página, contém o título “Extrato de comissões”.

O que é um extrato de comissões?

O extrato de comissões é um documento que contém informação sobre todas as comissões cobradas, no ano anterior, pelos serviços associados à sua conta. Pode ser-lhe enviado por correio ou e-mail, ou pode consultá-lo no homebanking ou na app do seu banco.

No extrato de comissões encontrará informação detalhada sobre:

A comissão unitária cobrada por cada serviço e o número de vezes que o serviço foi utilizado;

O montante total das comissões cobradas para todos os serviços prestados durante o ano anterior;

A taxa de juro aplicada à facilidade de descoberto, se a tiver contratado, ou a eventuais ultrapassagens de crédito, e o montante total dos juros cobrados;

A taxa de juro remuneratória aplicada à respetiva conta à ordem, se existir, e o montante total dos juros auferidos.

O extrato de comissões é enviado pela sua instituição de crédito pelo meio de comunicação que foi acordado consigo. Pode receber o extrato pelo correio, por e-mail, através do homebanking ou da app do seu banco. A imagem mostra um exemplo do que está a ser feito pelo Millennium BCP.

Se o extrato de comissões lhe for enviado por e-mail, a mensagem de correio eletrónico deve conter, no assunto, a expressão “extrato de comissões”.

