O WhatsApp, pertencente ao Facebook, é usado diariamente por milhões de utilizadores em todo o mundo. Sucede que a partir de amanhã, dia 1 de janeiro, deixará de funcionar em smartphones Windows! Para além disso, alguns Android e iOS deixarão de ser suportados em 2020.

Se tem um smartphone com estes sistemas operativos, prepare-se para a mudança! Conheça as alternativas que tem de modo a poder continuar no WhatsApp.

O Windows 10 Mobile, atualmente, ainda é usado por vários utilizadores. No entanto, tal número é cada vez mais curto devido ao abandono no desenvolvimento do seu sistema operativo por parte da Microsoft.

A comunidade de utilizadores e entusiastas foi obrigada a realizar a mudança para outros sistemas operativos. A própria gigante de Redmond ajudou no processo, ao disponibilizar os seus serviços nas plataformas concorrentes. O investimento foi especialmente notório em Android, para o qual lançou inclusivamente um launcher!

Apesar disso, o WhatsApp manteve o seu suporte até bem tarde! O serviço de comunicação garantiu que estaria funcional até hoje, dia 31 de dezembro de 2019… E tal verificou-se! No entanto, a partir de amanhã, será impossível comunicar no WhatsApp através de um smartphone com Windows 10 Mobile.

Alguns smartphones Android e iOS são igualmente afetados…

De igual modo, o WhatsApp deixará de poder ser atualizado em smartphones com o sistema operativo Android 2.3.7, bem como o iOS 7. O mesmo se aplica a versões mais antigas dos respetivos sistemas ainda em circulação.

Para além destes sistemas operativos, haverá ainda mais mudanças já a partir do próximo mês de fevereiro.

Em síntese, o WhatsApp deixará de poder ser utilizado nos smartphones com os seguintes sistemas:

Windows Phone e Windows 10 Mobile

Android 2.3.7 (e anteriores)

iOS 7 (e anteriores)

Poderá manter o WhatsApp operacional ao atualizar para um destes smartphones!