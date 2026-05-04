Fuga de informação revela quase tudo sobre o novo Pixel 11

A próxima geração de smartphones da Google volta a estar no centro das atenções. Uma nova fuga de informação sobre o Pixel 11 revela detalhes sobre o processador, câmaras, memória RAM e algumas alterações de design previstas para a apresentação de agosto.

Tensor G6 deverá ser o motor dos Pixel 11

Embora nada tenha sido confirmado pela Google, os novos dados coincidem com rumores anteriores e ajudam a traçar um retrato mais claro dos próximos Pixel 11. Segundo uma nova publicação divulgada no Telegram pelo canal Mystic Leaks, a série Pixel 11 deverá estrear com o novo processador Tensor G6.

Ao que tudo indica, o Tensor G6 contará com um CPU ARM C1 de sete núcleos. A configuração apontada inclui um núcleo principal C1 Ultra a 4,11 GHz, acompanhado por seis núcleos C1 Pro. Destes, quatro funcionariam a 3,38 GHz, enquanto os dois restantes operariam a 2,65 GHz.

A mesma fonte refere ainda que a componente gráfica ficará a cargo de uma GPU CXTP-48-1536 da Imagination Technologies. A acompanhar este conjunto deverão estar também o coprocesador de segurança Titan M3 e o modem MediaTek M90, o que poderá traduzir-se em melhorias ao nível da eficiência energética, conectividade e segurança.

Um dos avanços mais visíveis no modelo base poderá surgir na fotografia. O Pixel 11 deverá integrar um sensor principal de 50 megapixéis, o que representa uma evolução face aos 48 megapixéis presentes no Pixel 10.

Nos modelos Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold também são esperadas melhorias no sensor principal, embora a fuga de informação não detalhe exatamente em que consistirão essas alterações. Ainda assim, é referido que os modelos Pro e Pro XL poderão estrear igualmente um novo teleobjetiva.

Google poderá mexer nas configurações de memória

Outra das mudanças apontadas está relacionada com a memória RAM. O Pixel 11 deverá chegar com 12 GB de RAM, embora exista a possibilidade de algumas regiões receberem uma versão com 8 GB.

Já no caso do Pixel 11 Pro Fold, fala-se numa eventual variante com 12 GB de memória. Esta hipótese chama a atenção porque o modelo dobrável da Google tem sido tradicionalmente associado a 16 GB de RAM. Para já, não é claro se esta estratégia servirá para diferenciar mercados específicos ou para responder a eventuais limitações no fornecimento de componentes.

A fuga de informação refere também que a Google poderá abandonar o sensor de temperatura nos próximos modelos Pro. Em substituição, a empresa poderá introduzir um novo indicador LED.

Este elemento luminoso deverá seguir uma lógica semelhante à abordagem adotada pela Nothing com o sistema Glyph, o que acrescenta um componente visual potencialmente útil para notificações ou alertas rápidos.

Pixel 11 Pixel 11 Pro Pixel 11 Pro XL Pixel 11 Pro Fold Ecrã Painel de 6,3 polegadas (1080 × 2424) com taxa de atualização de 60 a 120 Hz e brilho máximo de 2200 nits. Painel de 6,3 polegadas (1280 × 2856) com taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz e brilho máximo de 2450 nits. Painel de 6,8 polegadas (1344 × 2992) com taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz e brilho máximo de 2450 nits. Painel interior de tamanho não confirmado (2076 × 2160), taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz e brilho máximo de até 2050 nits. Painel exterior de tamanho não confirmado (1080 × 2342), taxa de atualização de 60 a 120 Hz e brilho máximo de 2450 nits. Processador Tensor G6. Tensor G6. Tensor G6. Tensor G6. Memória 8 e/ou 12 GB 12 e/ou 16 GB 12 e/ou 16 GB 12 e/ou 16 GB Câmaras Câmara principal renovada com sensor de 50 MP. Câmara principal e teleobjetiva renovadas. Câmara principal e teleobjetiva renovadas. Câmara principal renovada com sensor de 50 MP. Bateria 4840 mAh 4707 mAh 5000 mAh 4658 mAh Cores Preto, verde, rosa e violeta. - - -

Apesar das mudanças internas, o aspeto exterior dos Pixel 11 não deverá afastar-se muito da geração atual. A linguagem visual deverá permanecer bastante próxima da dos modelos anteriores.

A alteração mais evidente poderá surgir no módulo traseiro das câmaras. Segundo os rumores, esta zona poderá passar a apresentar uma superfície totalmente em vidro, oferecendo um acabamento mais elegante.

A apresentação oficial da nova família Pixel 11 deverá acontecer em agosto. Até lá, é bastante provável que surjam novas fugas de informação capazes de esclarecer com maior precisão aquilo que a Google está a preparar.

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