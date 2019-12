Programas de faturação no Ano 2020… tenha o melhor na sua empresa

Portugal tem um dos mais completos e complexos, sistemas fiscais da União Europeia. Nesse sentido, as empresas têm uma forte necessidade de trabalhar com software o mais abrangente possível que vá ao encontro das normas estipuladas pela entidade reguladora. Caminhamos para mais um ano que trará muitas alterações fiscais para os softwares de faturação. O Projecto Colibri adapta-se às exigências e configura-se como uma excelente aposta para as empresas.

A fim de escolher o melhor, deixamos esta sugestão para o novo ano.

O que é o Projecto Colibri

O Projecto Colibri é um Software de Gestão Comercial multiplataforma que aborda as principais necessidades da área comercial de uma pequena e média empresa, fazendo o controlo compras, vendas, stocks e contas correntes.

Este software é desenvolvido em java o que permite funcionar em Windows, Mac e Linux e que usa as últimas tecnologias no seu desenvolvimento. A versão 13 foi lançada recentemente e vem repleta de novidades.

Uma solução que se adapta às necessidades da sua empresa

Atualmente o mercado tem muitos produtos para a gestão empresarial. Uns muito completos, mas rígidos, outros à medida, mas caríssimos. Assim, é neste meio-termo que gravita a solução o Projecto Colibri. Um produto que se pode ajustar às necessidades da sua empresa, ajustar às tecnologias que já estão implementadas no sistema da organização e funcionar sem problemas, a preços competitivos.

Quando se refere que o software se ajusta às necessidades da empresa, a base é simples de perceber:

Multi-plataforma

Multi-Base de dados

Multilíngua

Multi-empresa

Multi-utilizador

Multi-moeda

Versões disponíveis para as plataformas: Windows, Linux e Mac OS. Testes de desenvolvimento efetuados sobre todas as plataformas suportadas (especificamente: Windows XP/7/8/10, Linux Ubuntu e Mac OS X Lion/macOS Catalina.

Bases de dados suportadas: H2, MySQL e PostgreSQL. Possibilidade de suporte a outras bases de dados. Testes de desenvolvimento efetuados sobre todas as bases de dados suportadas.

Línguas suportadas: Português e Inglês. Possibilidade de extensão a qualquer língua.

Programas de faturação e a importância do preço ajustado ao mercado

Umas das grandes novidades introduzidas na versão 13 foi o pack anual de 120 euros + IVA onde a assistência e as atualizações estão incluídas. Apesar de ser uma solução simples de implementar e configurar, os técnicos prontificam-se para resolver de forma rápida ajustes que sejam necessários fazer na plataforma dentro da empresa do cliente.

Uma vantagem de ter um software desenhado à medida…

Conforme já demos a conhecer no passado, o Projecto Colibri através do uso da sua API permite um sem fim de possibilidades que maximizam as potencialidades do seu software. Assim com esta ferramenta é fácil fazer integrações e implementações.

As empresas dependem cada vez mais de software ajustado às suas necessidades para responder a todas as necessidades de gestão. Além disso, com os automatismos criados e a criar pela AT, é importante uma plataforma flexível, mas ajustada ao orçamento da sua empresa.

Projecto Colibri