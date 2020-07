As boxes de TV têm particularidades que exigem um processador ou SoC (System-on-a-Chip) adequado à finalidade. Os fabricantes de processadores mais conhecidos resumem-se a três, Amlogic, Rockchip e Allwinner, mas a Amlogic é sem dúvida o mais popular.

Hoje trazemos alguma informação acerca dos processadores mais populares, bem como algumas sugestões de boxes de TV.

As boxes de TV Android vieram dar ainda mais liberdade a quem gosta de ver conteúdos multimédia específicos, sem estar sujeito ao que os canais de TV oferecem. Mas há muito mais além disso, é possível ver filmes e séries via streaming ou on-demand, ter acesso a conteúdo multimédia a partir de armazenamento local, utilizar qualquer aplicação Android, incluindo jogos, e ainda transmitir o ecrã do smartphone ou do computador para a TV (GameStream).

Se por um lado estamos habituados ao desempenho de excelência nos smartphones, por outro lado, nas boxes de TV, os processadores mais populares não atingem esse nível. À parte da NVIDIA Shield com o seu Tegra X1+, completamente desenquadrada do âmbito deste artigo devido ao preço elevado, os processadores de baixo custo conseguem ainda assim um desempenho muito satisfatório, adequado para a maioria das situações e necessidades.

Vamos conhecê-los um pouco melhor.

Amlogic S905W

A família S905 da Amlogic é extensa, sendo composta principalmente pelos seguintes modelos, na primeira geração: S905, S905X, S905L, S905D, S905H, S905W e S905Z.

Todos os modelos partem da versão base, com um CPU Cortex ARM A53 quad-core a 1,5 GHz, com um processo de fabrico de 28nm HKMG, e GPU MP3 Mali-450. Suporta descodificação de hardware até 4K @ 60fps para vários formatos, incluindo H.265 de 10 bits e H.264.

No caso particular do S905W, trata-se de uma versão de baixo custo lançada em finais de 2016, que embora tenha suporte para descodificação de hardware VP9, HDR, HDMI 2.0a e um DAC integrado, está limitado a descodificação 4K @ 30 fps, em vez de 4K @ 60fps das outras versões. Conta ainda com Ethernet 10/100M, duas interfaces USB 2.0.

Por fim, no Antutu 7 consegue uma pontuação de cerca de 27000 pontos.

X96 MINI

A X96 MINI é uma TV Box Android modesta, com Amlogic S905W e com o Android na versão 7.1.2, com 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno.

Traz o Kodi pré-instalado e em termos de interfaces conta com uma porta HDMI, duas portas USB 2.0, entrada AV, IR e ainda Ethernet. Além disso, tem também porta para cartão microSD.

O seu preço é de 22,72€ com o código de desconto 4HVAQ2AK.

X96 MINI

TANIX TX3 Mini

A TANIX TX3 Mini é uma TV Box Android com a versão 7.1 e, apesar da versão Android não ser determinante para o desempenho da box de TV já que, por norma, vêm com interfaces de utilizador otimizadas, esta versão traz a garantia de maior compatibilidade com outras apps.

Está disponível com 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno. Tem Ethernet, vem com Wi-Fi 802.11 b/g/n e é capaz de descodificar vídeo H.264, HDR 10-bit HEVC/H.265 e VP9.

Em termos de interfaces de comunicação vem equipada com uma porta para microSD, duas portas USB 2.0, tem HDMI, uma porta Ethernet, uma AV out e uma SPDIF para saída digital de som. O Kodi já vem pré-instalado.

Está disponível por 22,72€, utilizando o código de desconto 4HVATJHM.

TANIX TX3 Mini

Amlogic S905X3

O Amlogic S905X3 pertence à 3ª geração da família S9. Lançado recentemente, no final de 2019, trata-se de um SoC quad core Cortex-A55 a 1,91 GHz, com um processo de fabrico de 12nm.

Suporta tecnologias inovadoras, como um acelerador de rede neural com 1.2 TOPS NN com suporte para TensorFlow e Caffe. Traz a GPU Mali G31 MP2 GPU com suporte para OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0 e OpenCL 2.0. Suporta ainda descodificação por hardware H.265 4K MP-10@L5.1 75fps, VP9 4K profile 2 60fps e H.264 4K HP@L5.1 30fps (AVC) 60fps (MVC). Em codificação, ascende a H.265 4K 75fps e tem uma interface de rede ethernet Gigabit. No Antutu 7 consegue uma pontuação de cerca de 70000 pontos.

É termos práticos, é significativamente superior ao velhinho S905W, no entanto, dependendo da finalidade e da disponibilidade financeira, o S905W poderá ser suficiente. Também será preferencial relativamente ao S912, principalmente devido ao processo de fabrico e às novas tecnologias incluídas.

TV Box X96 Air

A box X96 Air traz o Android 9, esperando-se uma atualização para Android 10. O processador é um Amlogic S905X3, suportando vídeo a 8K a 24 fps e 4K a 60 fps.

Inclui ligação a cabo ótico, HDMI, Ethernet Gigabit, ligação AV, duas portas USB 2.0 e ainda uma 3.0. Para expansão de memória, poderá ainda ser utilizado um cartão microSD.

A box X96 Air na versão de 4GB RAM e 64GB de armazenamento, está disponível por 37,58€, utilizando o código de desconto 4HVAZMKT.

X96 Air (4GB/64GB)

TV Box A95X F3 Air

A TV Box A95X F3 Air surge também com o Android na versão 9.0. Esta opção vem também equipada com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Pode ainda optar pela versão com 16 GB ou 32 GB de armazenamento interno.

Como interfaces de ligação dispõe de duas portas USB (2.0 + 3.0), porta para cartão microSD, ligação AV, ligação ótica, HDMI e ainda Ethernet Gigabit. Vem com Wi-Fi dual-band.

Por fim, a box de TV A95X F3 Air está disponível por cerca de 29€, utilizando o código de desconto 4HVG2XSG.

A95X F3 Air

TANIX TX3 ALICE UX

A TANIX TX3 é uma opção da mesma marca, mas que oferecer algumas especificações superiores. Neste caso contamos com uma TV box com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Disponibiliza, além disso, Android 9 e o processador é um Amlogic S905X3. A interface desta box é também distinta, apelidada de ALICE UX.

Neste caso, além da resolução 4K, ainda suporta vídeo em 8K, mesmo que tal não seja ainda muito relevante para os conteúdos existentes atualmente.

Como interfaces de ligação, disponibiliza uma porta USB 3.0 e outra 2.0, ligação SPDIF, Ethernet, HDMI e ainda ranhura para cartão microSD. Por fim, a box ainda apresenta um pequeno ecrã frontal para apresentação de algumas informações.

A box TANIX TX3 edição ALICE UX está disponível por cerca de 32€ na versão de 32 GB, utilizando o código de desconto 3QLRXEOP.

TANIX TX3 ALICE UX

Amlogic S912

Este é o derradeiro SoC da Amlogic, provavelmente o que marcou a diferença e que tanto foi desejado durante várias gerações.

Lançado em meados de 2016, foi topo de gama durante muito tempo e continua a dar cartas nas boxes onde ainda se encontra.

Trata-se assim de um octa-core ARM Cortex-A53 com configuração 4×1.5 GHz + 4×1.0 GHz (processo fabrico 28 nm) com um GPU Mali-T820 MP3 GPU a 600 MHz. Traz uma interface de rede Gigabit, o que lhe deu grande destaque na altura do seu lançamento. Suporta descodificação H.265 4K MP-10@L5.1 60fps, VP9 4K profile 2 60fps e H.264 4K HP@L5.1 30fps (AVC) 60fps (MVC). No Antutu 7 consegue uma pontuação de cerca de 50000 pontos.

Resumindo, é um SoC competente para qualquer tarefa que se exija de uma box de TV, tendo ainda uma relevância significativa no mercado.

TV Box TANIX TX9S

A primeira opção é a TANIX TX9S, uma box de TV com Android na versão 9.0. Esta versão vem com o processador Amlogic S912, tem 2 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno. Este armazenamento pode ser expandido através de cartão de memória, com slot dedicado.

Além disso, conta com duas portas USB, com HDMI e ligação para Ehternet Gigabit. Tem ainda suporte de vídeo a 4K e 2K a 60 fps e vem já com Kodi pré-instalado.

A box de TV TANIX TX9S está disponível por cerca de 24€, utilizando o código de desconto 4HVA8IPE.

TANIX TX9S

Rockchip RK3318

O processador RK3318 da Rockchip, comparativamente aos Amlogic, encontra-se um pouco abaixo do S912, principalmente por não ter ethernet Gigabit.

É assim um processador quad-core Cortex-A53 a 1,5GHz, com processo de fabrico de 28nm. Lançado em 2017, tem geralmente um custo inferior ao equivalente da Amlogic mas, para os mais entusiastas, que gostam de apoio da comunidade, é muito mais limitado por não ter o seu código fonte público.

H96 MAX

A H96 MAX é uma TV Box Android, com a versão 9.0 mas já está disponível a versão com Android 10. O seu processador Rockchip RK3318 vem na versão 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. O seu controlo remoto suporta air mouse, o que é excelente para o controlo de todo o conteúdo.

Além disso, vem equipado com slot para cartões microSD, USB 2.0 e USB 3.0, entrada AV, HDMI e Ethernet. É importante referir que suporta ligações Bluetooth e Wi-Fi (a 2.4 e 5 GHz).

Por outro lado, descodifica os mais comuns formatos de vídeo (incluindo 4K) e áudio (5.1 surround). Uma vez que é Android, o utilizador tem acesso completo à Play Store, nomeadamente a jogos e aplicações como Kodi, Plex e Netflix.

A está disponível por cerca de 40€ na versão 4/64 GB.

H96 MAX

Em conclusão…

A resposta “fácil” é o Amlogic S905X3. É o processador mais recente da lista, com processo de fabrico superior e com mais e mais recente tecnologia. No entanto, tudo depende da finalidade, onde o modelo mais barato pode por vezes ser suficiente, levando-o assim a poupar alguns euros. O S912, e considerando o preço da box TANIX TX9S sugerida, poderá também ser uma escolha interessante, sendo que os seus 8 GB de armazenamento são expansíveis com cartão microSD.

A par com estes processadores, e falando da Amlogic, é o S922X que segue à frente com a bandeira bem erguida. Em breve vamos colocar-lhe as mãos e falar um pouco das suas capacidades.

Todas as boxes de TV sugeridas estão disponíveis no armazém de Espanha, sem taxas adicionais na entrega.