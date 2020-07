Twitter com versão paga? Pode chegar ainda este ano

A pandemia trouxe consigo grandes desafios e dificuldades às empresas, ainda que para muitas outras tenha sido aberta uma janela de oportunidades. No entanto, as receitas com publicidade caíram de uma forma generalizada. Por este motivo, o CEO do Twitter afirma que ainda este ano possa chegar uma versão paga da rede social.

Já estão a ser estudadas algumas possibilidades.

A publicidade é uma das maiores fontes de rendimento do Twitter, mas os últimos meses têm sido registadas quebras significativas. Como forma de equilibrar as contas e compensar em certa parte as perdas, poderá estar para chegar uma versão paga da rede social.

Esta possibilidade foi assumida pelo próprio CEO do Twitter, Jack Dorsey, numa conferência com analistas sobre os resultados do último trimestre.

Queda em publicidade obriga Twitter a pensar em alternativas

Apesar de não ser algo que a empresa esperaria abordar, o facto é que, segundo Dorsey, no decorrer deste ano serão vistos alguns testes nesse sentido. O objetivo é conseguir diversificar as fontes de receita.

No início do mês a empresa anunciou uma vaga de emprego dedicada à construção de uma plataforma de assinatura, com nome de código Gryphon. Aliás, a perspetiva de aumentar as fontes de receita através deste anúncio, fez com que, na altura, as ações do Twitter tivessem crescido 8%.

Ainda assim, Jack Dorsey garante:

Queremos garantir que qualquer nova linha de receita seja complementar ao nosso negócio de publicidade

Na visão da empresa, todas estas formas de rendimento devem ser encaradas como complementares e nunca como únicas fontes.

É importante referir que, no segundo trimestre do ano, o Twitter teve uma queda nas receitas de publicidade na ordem dos 23% em relação ao período homólogo. Resultou, portanto, numa receita de 562 milhões de dólares.

Além dos investimentos de anunciantes que caíram significativamente por causa direta da pandemia, o Twitter ainda sofreu com o boicote que algumas empresas fizeram às redes sociais, por questões de justiça social e racial. No entanto, o CEO não revela qual o impacto real destas ações de protesto.

Há que relembrar que, problemas recentes de segurança, poderão colocar em causa a confiança dos utilizadores. Além das contas de figuras importantes atacadas, dezenas de outras contas poderão ter as suas mensagens invadidas por hackers.

A este problema, Jack Dorsey pediu desculpas e afirmou que as obrigações da empresa nas questões de segurança foram colocadas em causa.

Pagaria por funcionalidades extra na sua conta do Twitter?