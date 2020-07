Com as férias a chegar, é hora de preparar os smartphones para esta altura de descanso. Temos de instalar as apps que nos vão fazer falta e que tornam o nosso smartphone o centro da ajuda que sempre necessitamos nesta altura do ano.

Para o ajudar, e como há cada vez mais smartphones Huawei, focámo-nos nas apps da AppGallery que deve ter no seu equipamento. Estas são apps que vai querer ter no seu smartphone Huawei no verão.

Para além das apps que usamos no dia a dia, há algumas que precisamos em momentos específicos. O verão é uma dessas alturas, em que outras temos outras necessidades e por isso temos de preparar os nossos smartphones. Abaixo deixamos alguns exemplos de apps que pode usar e abusar no período de férias.

Info Praia

Como estamos a atravessar uma altura muito especial, pela negativa, temos de ter alguns cuidados. Estes não se limitam a termos de estar mais isolados na rua e vão mais longe, até às praias e outros locais. É aqui que entra a primeira proposta, a Info Praia.

Com esta app podem saber as taxas de ocupação de cada uma das praias, diretamente no smartphone Android. Só precisam de escolher o local e toda a informação será mostrada. Depois, e se estiver com vagas, só precisam de avançar para a beira-mar.

Homepage: AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Preço: Gratuito

TikTok

Porque no verão estamos naturalmente mais sociais e mais predispostos a sair e gozar o bom tempo que o nosso país oferece, queremos também partilhar isso nas redes sociais. Uma das mais relevantes agora é o TikTok, com cada vez mais utilizadores.

Assim, e aproveitando tudo o que as câmaras dos smartphones Huawei conseguem oferecer, podem filmar os vídeos para partilhar nesta rede social. A qualidade fica garantida, faltando apenas a imaginação dos utilizadores, que não tem limites.

Homepage: TIKTOK PTE. LTD.

Preço: Gratuito

TomTom Amigo

O verão é também uma altura muito propensa a viagens e a passeios de carro. Queremos explorar toda as maravilhas que o nosso país oferece e nada melhor do que usar um smartphone Huawei a acompanhar as nossas rotas e as nossas viagens.

Com o TomTom Amigo vão poder ser orientados nessas viagens e nesses passeios. Tem ainda a vantagem de oferecer alertas sobre radares de velocidade e outros perigos nas estradas. É sem dúvida uma ajuda a ter em consideração.

Homepage: TOMTOM

Preço: Gratuito

Via Verde

E porque falamos de viagens e de passeios, nada melhor do que ter uma app para controlar as despesas das portagens. Assim, a app Via Verde entra aqui nesta lista de apps essenciais e que querem ter no smartphone.

Esta proposta oferece uma gestão completa da conta da Via Verde, com despesas e serviços acessíveis. Outra proposta complementar é a app Via Verde Estacionar, que permite pagar o estacionamento diretamente.

Homepage: Via Verde Portugal – Gestão de Sistemas Eletrónicos de Cobrança, S.A

Preço: Gratuito

MBWay

Como queremos andar mais libertos e menos preocupados no verão e em especial nas férias, andar com a carteira e/ou com dinheiro deveria deixar de ser uma realidade. Assim, é aqui que entra a bem conhecida e muito usada app MBWay.

Todos conhecem as suas capacidades para fazer pagamentos, dividir contas ou enviar dinheiro a qualquer amigo, ou conhecido. Outra excelente funcionalidade é permitir levantar dinheiro em qualquer máquina da rede multibanco sem ter um cartão.

Homepage: SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S.A

Preço: Gratuito

Fogos.pt

Para além de ser uma altura de viagens e de despreocupação, o verão é também uma época de flagelo no nosso país. Falamos naturalmente dos fogos, que neste período se intensificam e lavram por todo Portugal.

Com esta app conseguem saber o estado de cada região no que toca aos fogos e ao seu combate. Tem informação detalhada e atualizada sobre cada um dos que estiverem ativos, bem como informação adicional sobre os que estão já controlados ou apagados.

Homepage: João Tiago Silveira Pina

Preço: Gratuito

Microsoft Translator

Porque nem sempre ficamos de férias em Portugal ou, porque recebemos no nosso país muitos visitantes estrangeiros, temos de conseguir comunicar com outros. O problema da barreira de linguagem pode ser agora facilmente ultrapassado com o Microsoft Translator.

Esta app permite traduzir texto ou áudio, sem que estes tenham de ser escritos. Basta apontar o smartphone e esta função funciona de imediato, sem qualquer limitação. Outra funcionalidade útil é permitir que seja mantida uma conversa, usando o Microsoft Translator como tradutor direto.

Homepage: Microsoft

Preço: Gratuito

Meteo@IPMA

Por fim, a nossa proposta vai para uma app que permite ter acesso à previsão do tempo. Esta complementa a proposta já presente nos smartphones Huawei e vem diretamente do IPMA, o nosso organismo dedicado à previsão do tempo.

Com informação detalhada e atualizada com muita frequência, temos acesso ao tempo que vamos ter nas próximas horas e nos próximos dias. Assim, podemos fazer uma gestão melhor do nosso tempo e das nossas atividades.

Homepage: GISGEO INFORMATION SYSTEMS, LDA

Preço: Gratuito

Toda a diversão já está no smartphone Huawei

A somar a estas propostas de apps oriundas da AppGallery, a Huawei tem já presente nos seus smartphones um conjunto de serviços essenciais. Assim, devem usar a app Saúde para monitorizar toda a atividade física que fizerem nestes dias de férias.

Por outro lado, e porque a diversão é importante, podem contar com a app Música que deverá estar já pronta a ser usada no seu smartphone. Aqui encontra todo o divertimento que necessita.

E se não encontrar a app que procura na AppGallery?

Claro que todas estas apps são oriundas da AppGaalery, que está já presente e acessível nos smartphones da marca. Só precisam de aceder e procurar o que necessitam. Claro que há algumas apps ainda em falta, mas que podem complementar com o Petal Search.

Só precisam de procurar a app necessária e ela irá surgir para instalação. Mesmo que não seja oriunda da AppGallery, esta tem segurança garantida e é avaliada pela equipa da Huawei, sendo por isso de confiança.

Estas são propostas que pode e deve usar no seu smartphone. Há muitas outras que podem explorar e instalar no seu Huawei para assim ter um verão e umas férias mais divertidas e descansadas. Só precisam de as procurar na AppGallery ou na Petal Search.